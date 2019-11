Weihnachtsmarkt mit Samichlaus und Fondue-Chalet

Die Adventszeit rückt immer näher und nun beginnt auch die Saison der Weihnachtsmärkte. In Steinmaur wird es vom 30 November bis 1. Dezember ebenfalls weihnachtlich zu und her gehen. Die «Steimerer Wiehnacht» geht in die nächste Runde. Dabei hat sie, nebst dem gewöhnlichen Weihnachtsmarkt noch viel mehr zu bieten.

Ein Fondue-Chalet lädt die Besucherinnen und Besucher zu einem gemütlichen Fondue ein. Dort werden am Samstag auch die beiden Konzerte von Tobey Lucas und Strizzi-Fäger stattfinden. Beim Bummel durch den Weihnachstmarkt hat man die Gelegenheit ins «Kafi mit Herz» einzukehren oder an der Schälli’s Weihnachtsbar einen Glühwein zu trinken. Wer dann noch nicht genug von der festlichen Stimmung hat, kann am Sonntag beim Kindersingen vorbeischauen, bei dem 40 Kinder zusammen Weihnachtslieder singen.

Samichlaus mit Ponys

Am Samstag kommt zudem der Samichlaus vorbei. Nicht wie üblich begleitet von einem Esel, sondern von acht Ponys, die den Kindern die Geschenke bringen. «Letztes Jahr hatten wir zu wenig Säcke für die 100 Kinder», sagt Simon Müller, Präsident des Organisationskomitee. «Während der Samichlaus den Kindern die Geschenke verteilte, holten wir im Volg auf der anderen Strassenseite Nachschub.» Dass letztes Jahr bis zu 3000 Leute erschienen sind, habe sie dazu ermuntert die «Steimerer Wiehnacht» auch dieses Jahr wieder durchzuführen. «Es muss nichts Grosses sein, aber von Herzen kommen», sagt Müller.

Die Vorbereitungen für die «Steimerer Wiehnacht» sind schon im vollem Gange. «Im Moment wird gerade das Fondue-Chalet aufgebaut», sagt Müller. «Nächsten Donnerstag werden dann 20 Leute mithelfen den Markt aufzustellen.» Er erwartet, dass ungefähr wieder gleich viele Personen, wie letztes Jahr die «Steimerer Weihnacht» besuchen werden. Auch wenn dieser Anlass nach zwei Tagen wieder vorbei ist, das Fondue Chalet bleibt weiterhin bestehen und hat im Dezember für Fondue-Liebhaber jedes Wochenende geöffnet.