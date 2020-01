Weisse Gestalten erkunden ihre Stadt

Gegen 18 Uhr am Samstag sieht man in Bülach immer wieder weiss gekleidete Gestalten Richtung Bahnhofstrasse eilen. Am Startgelände für den Schneemaa-Lauf herrscht Hochbetrieb. Ein letzter Glühwein, bevor es pünktlich losgeht. Sechs Schneemänner, Schneefrauen und Schneekinder zeigen ihre Rückseite. Auf jeder von ihnen steht ein Wort – zusammengesetzt ergibt es den Satz «Schneemaa mit ganz viel Liebe gemacht». «Wir sind zwei Familien und machen zum ersten Mal mit», sagt die Bülacherin Daniela Kunze, während ihr sechsjähriger Sohn Lenny das Ganze «voll easy» angeht.

Jedes Jahr eine neue Route

«10, 9, 8, … zählt Organisator Mischa Klaus hinunter, bevor es für alle 150 Teilnehmenden auf den Trail geht. 3,5 Kilometer ist er lang, etwas kürzer als vor einem Jahr. Diesmal geht es Richtung Bülach Nord, durch das Guss-Quartier, dann durch die Gebiete Soli und Füchsli und über die Berglistrasse, bevor die abenteuerlich-romantische Route wieder in die heimische Altstadt mit ihren engen Gassen und Hinterhöfen mündet. «Wir wählen bewusst jedes Jahr eine andere Route für den Trail», sagt Mischa Klaus. «Die Teilnehmenden sollen die Quartiere Bülachs für einmal aus einer anderen Optik kennenlernen.» Er selbst wäre zwar gern mitspaziert, aber es brauche ihn vor Ort. Mit dem Publikumsaufmarsch zeigt er sich zufrieden. «Das Wetter ist ideal. Zudem hatten wir tolle Unterstützung von den Behörden und der Nachbarschaft.»

Auf jedes Wetter vorbereitet

Aus den Musikboxen dröhnt laute Musik, die sechs Verpflegungsstände mit Hamburgern, Raclette, Würsten, Hotdogs und Crêpes ergänzen das Angebot der Cocktailbar und jenem an Glühwein und Bier. Festplatzchef Daniel Binder betont, dass man alles im Griff habe. «Bei Regen oder Schnee hätten wir einfach mehr Festzelte aufgestellt.» Auch «DJ hi» alias Jürg Hintermeister hat seine Sounds im Griff und zeigt sich mottogerecht im Schneemannkostüm.

Nach einer Stunde am Ziel

Aus gesundheitlichen Gründen macht der Bülacher Sascha Zürcher nicht am Trail mit. Als Schneemann verkleidet hat er sich aus Solidarität aber trotzdem. «Ich finde es super, dass es wieder etwas Neues in Bülach gibt», sagt er und wärmt sich bei einem Becher Punsch auf. Nach rund einer Stunde Marschzeit stehen die ersten Schneemänner bereits wieder kurz vor dem Ziel. Noch gilt es allerdings, beim Posten der Stützpunktfeuerwehr Bülach hinter dem «Goldenen Kopf» mit der Eimerspritze das Feuer auf der Löschwand zu bändigen. Das Schneemannpaar Marianna Errico und Koni Lutz hat den Trail in 55 Minuten geschafft. «Sie musste schnell gehen, für mich war das Tempo normal», erzählt der Schneemann. Nächstes Jahr wolle man wieder teilnehmen, dann aber zusammen mit Kollegen.

«Viele nützen den Event als zweites Silvester.»



Mischa Klaus, Organisator des Schneemaa-Events

Es seien viele Büroteams unterwegs, die bewusst als Gruppe teilnehmen würden, bestätigt Klaus. «Viele nützen den Event als zweites Silvester.» Als Zugabe werden am Schluss des Anlasses die am liebevollsten gestalteten und fantasiereichsten Kostüme prämiert. Eine geheime Jury aus vier Mitgliedern steht am Strassenrand, schaut genau auf Herzchensymbole, Hasenohren, Rübennasen und Sonnenschirme. Dass auch nächstes Jahr Anfang Januar zahlreiche Schneemänner durch Bülachs Quartiere ziehen werden, ist unbestritten. Es soll der erste Samstag im neuen Jahr sein, sagt Mischa Klaus. Die letzten Schneemänner, Schneefrauen und Schneekinder trudeln ein. Die Festbänke füllen sich. Ein letzter Becher Glühwein, ein letztes Bier. Die Schneemänner ziehen heimwärts, bevor sie aufgrund der milden Temperaturen vielleicht doch noch schmelzen.