Wenn Mutter zu Besuch kommt, steht alles Kopf

Ungewollte Gäste sind immer ein Ärgernis, besonders wenn man ganz anders lebt, als man vorgibt. Dieses Problem hat auch Agnes, als ihre Mutter ihren Besuch ankündigt. So wohnt die sexsüchtige Agnes nicht in einer Villa sondern in einer offenen Wohngemeinschaft einer psychiatrischen Einrichtung. Dazu kommt, dass ihre Mitbewohner selbst auch mit ihren eigenen Leiden zu kämpfen haben. Das Stück «Nöd ganz Hundert» des Dramatischen Vereins Dielsdorf zeigt auf lustige aber auch emotionale Art und Weise wie die fünf Bewohner mit psychischen Schwierigkeiten an ihre Grenzen kommen, als sie vorgeben müssen, gesund zu sein.

Aus Scham vor der Mutter

Agnes, gespielt von Jacqueline Linder, wird zur Dirigentin, als ihre Mutter, die berühmte Marléne Adalon (Cécile Weisz), bei ihr auftaucht. Mit viel Kreativität und Einfallsreichtum muss die Nymphomanin nun ihre Lüge vom normalen Leben aufrechterhalten. So wird aus der psychiatrischen Wohngemeinschaft schnell eine Zwischenunterkunft, in der Agnes wegen eines Rohrbruchs in ihrer fiktiven Villa nur temporär wohnt.

Ihr Mitbewohner Hans (Ueli Spühler), der unter starken Zwangsstörungen und einem ausgeprägten Putzfimmel leidet, wird zu ihrem Liebhaber. Nicole, gespielt von Ramona Rhyner, muss trotz ihrer sozialen Phobie und ihres Stotterns die Concierge spielen. Die Stalkerin Marianne (Natalie Peyer), die glaubt eine Beziehung mit Schlager-Star Harri Hammer (Hermann Wälti) zu haben, gibt sich als Haushälterin aus. Und die Künstlerin Desirée, gespielt von Caroline Affolter, macht die Illusion zwar perfekt, lässt das Ganze aber wegen ihrer manischen Depression fast auffliegen.

Als wäre das nicht genug, kommen der Psychiater Dr. Dr. Schanz (Thomas Heer), eine schrullige Beschäftigungstherapeutin (Hanni Rietmann) und eine Tupperware-Verkäuferin (Désirée Di Martino) den Plänen der Wohngruppe in die Quere. Agnes muss so ihr falsches Image an allen Fronten verteidigen, um ihre Scham vor ihrer Mutter zu verbergen. Die Missverständnisse türmen sich auf, das Lügenkonstrukt droht zusammenzubrechen. Als dann ein unerwarteter Gast erscheint, ist das Chaos perfekt.

Sich nicht lustig machen

Wie bei jeder Hauptprobe des Dramatischen Vereins Dielsdorf, waren auch dieses Jahr die Bewohner der Wohngruppe Vivendra für Menschen mit Beeinträchtigung dabei. Das anspruchsvolle aber dennoch witzige Theaterstück haben sie allesamt sichtlich genossen. «Die Bewohner amüsieren sich an den Aufführungen immer sehr», sagt Betreuerin Maria-Magdalena Brändel von der Vivendra Wohngruppe. «Es wird extrem geschätzt, dass sie so am Dorfleben teilnehmen können.»

Auch der Dramatische Verein Dielsdorf freut sich über die Bewohner der Vivendra. «Wir geniessen bereits seit Jahren diese Partnerschaft und der Besuch der Bewohner ist mittlerweile zur Tradition geworden», sagt Präsidentin Hanni Rietmann. «Es ist immer wieder schön, solche Momente für die Bewohner zu kreieren». Besonders für die Schauspieler ist es ein wertvolles Erlebnis: Sie können ihr Stück zum ersten Mal vor einem richtigen Publikum vorführen und ihrem Auftritt noch den letzten Feinschliff geben, bevor es an der Premiere am 9. November richtig losgeht.

Eine grosse Herausforderung war dabei auch die Thematik des Stücks. Die Darstellung von Menschen mit psychischen Schwierigkeiten stellte sich als eine Gratwanderung dar. Gerade bei der Hauptprobe mit den Besuchern der Vivendra war viel Fingerspitzengefühl gefragt. «Wir wollten von Anfang an sicherstellen, dass wir uns nicht über psychische Schwierigkeiten lustig machen», erklärt Regisseur Menf Rhyner, der seit Ende April mit den Schauspielern am Stück gefeilt hat. Besonderes Augenmerk hat er dabei auf die emotionalen Momente zwischen den Charakteren gesetzt. «Das Stück soll zeigen, dass auch diese Menschen Teil unserer Gesellschaft sind.» (Zürcher Unterländer)