Wenn Worte der Seele weh tun

«Je grausamer, desto mehr Likes»

Mobbing gab es schon immer. Doch mit den digitalen Medien sei die Hemmschwelle gesunken, sagt der für die Kampagne Verantwortliche Thomas Schlickenrieder und gibt Tipps für den Umgang mit dem Problem.

Heute sprechen viele schon bei der kleinsten Kritik von Mobbing. Sind wir nicht etwas überempfindlich geworden?

Thomas Schlickenrieder: Nein. Es ist gut, dass es heute ein Wort dafür gibt. Mobbing kann die Seele tief verletzen. Und die Sitten sind allgemein rauer geworden. Je grausamer ein Kommentar ist, desto mehr Likes.



Es war doch schon früher brutal: Mädchen versteckten in der Garderobe die Kleider einer unbeliebten Kollegin oder Knaben hänselten einen etwas ungeschickten Kameraden.

Ja, aber das Internet hat die Hemmschwelle deutlich gesenkt. Es ist viel einfacher, schnell einen hässlichen Tweet abzusetzen als jemandem etwas Gemeines ins Gesicht zu sagen. Weh tut es aber in beiden Fällen.



Deshalb veranschaulichen Sie den Schmerz mit Stromstössen?

Genau. Vielen ist nämlich überhaupt nicht bewusst, was sie mit ihren Worten auslösen. Mobbing im Jugendalter ist besonders gravierend, weil es in eine Entwicklungsphase der Ablösung von den Eltern fällt. Jugendliche sind dann sowieso schon verunsichert.



Welche Kinder sind besonders gefährdet?

Häufig trifft es ängstliche Kinder oder solche mit Eigenschaften wie Ungeschicklichkeit, Übergewicht oder anderen körperlichen Besonderheiten. Manchmal reicht aber auch bereits, dass jemand eine falsche Hose trägt.



Nimmt man dem Kind nicht am besten einfach das Handy weg?

Nein, denn damit würde man die Ausgrenzung noch verstärken. Unsere Kinder müssen lernen, sinnvoll mit diesen Geräten umzugehen.



Der Chat-Dienst Whatsapp soll künftig nur noch über 16-Jährigen zur Verfügung stehen. Ist dies denn eine sinnvolle Massnahme?

Davon erhoffe ich mir eigentlich nicht viel. Es ist eine Illusion, dass man Mobbing mit einem Verbot in den Griff bekommt. Die Alterslimite kann kaum kontrolliert werden. Und ausserdem gibt es noch sehr viele andere Chat-Plattformen.



Wie soll man also auf Beleidigungen, Erpressungen und Drohungen reagieren?

Jugendliche sollen sich Hilfe holen. Ahnen Eltern, dass ihr Kind gemobbt wird, sollten sie es sachte darauf ansprechen. Zurückpöbeln ist nicht ratsam, auch wenn die Versuchung im ersten Moment gross ist. Besser fertigt man Screenshots an, damit man etwas in der Hand zu hat, sollte das Mobbing nicht von alleine aufhören.



Und was macht man mit diesen Beweisen?

Eltern können sich gemeinsam mit ihrem Kind an die Schule wenden oder das Gespräch mit dem Mobber und seinen Eltern suchen. Wenn das alles nichts hilft, muss man die Polizei einschalten. Beleidigungen, Erpressungen und Drohungen sind nämlich strafbar. Interview: Andrea Söldi