Wenn der Misthaufen auf Rädern zu Tal braust, lachen die Hühner

Seltsame Gefährte rollten am Pfingstmontag in Buchs die Dielsdorferstrasse hinab. Nicht nur fehlte ihnen der Motor, auch waren sie so gebaut, dass man sich getrost fragen konnte, ob diese Vehikel wirklich für die Strasse zugelassen seien. Die Polizei zu holen, wäre dennoch vergebens gewesen, denn es ging alles mit rechten Dingen zu, da es sich um ein Seifenkistenrennen handelte, den Buchser Grand Prix.

Für gewöhnlich sind die Regeln des Seifenkistenrennens streng: Nur 8 bis 16 Jahre alte Kinder dürfen nach strikten Reglementierungen gebaute Seifenkisten fahren. Gemäss diesen Vorgaben fand am Montag auch das 35. Buchser Seifenkistenrennen statt. Doch für das Plauschrennen vom Samstag waren diese Regeln für einmal aufgehoben. Klar, dass dafür die verrücktesten Seifenkisten zusammengebastelt wurden. Nicht weniger als 19 fantasievoll gestaltete Kisten donnerten die Strecke hinab – eine verrückter als die andere.

Thomas Langmeier ist früher selbst Seifenkistenrennen gefahren und organisierte das Plauschrennen. Und weil er nicht genug vom Seifenkistenfahren bekommen kann, hat er auch gleich mit ein paar Freunden zusammen einen Misthaufen auf Rädern als Gefährt angemeldet. Vor fünf Jahren hatte er schon die Idee eines Spassrennens und weil die Leute es so toll fanden, wollten sie es nun wiederholen.

Chicken Run

Spass hatten alle Seifenkistenfahrerinnen und -fahrer. Mit einem Affenzahn bogen die Kisten in die Schlusskurve ein. Yannick Kukal, 8 Jahre alt, fuhr eigentlich am Montag das offizielle Seifenkistenrennen und stimmte sich am Samstag als Zuschauer schon mal auf sein richtiges Rennen ein. «Die Seifenkisten sind lustig», meinte er. Vielleicht konnte der kleine Rennpilot ja bei diesem Plauschrennen lernen, wie man optimal in eine Kurve einfährt.

«Wir haben in der Bahnhofunterführung getestet, ob alles funktioniert.»Bettina Mettler,

Teilnehmerin

Bei einem Plauschrennen ist es natürlich nicht so wichtig, möglichst schnell ins Ziel zu gelangen. Vielmehr geht es um Kreativität beim Kistenbau. Das Frauenteam mit dem klingenden Namen «Wayneslis Hunted Chicken Runners» fuhr mit einem Hühnerstall die Strecke hinunter. Bettina Mettler, selbst ernannte Pressesprecherin des Teams, meinte: «Wir haben in der Bahnhofunterführung getestet, ob alles funktioniert.» Die Strecke meisterte das Team auf jeden Fall ohne Probleme. Chancen auf den Sieg sehen sie aber nicht: «Wir sind wohl solides Mittelfeld», prognostizierte Mettler.

Kreativität und Tempo

Aber wie gewinnt man jetzt eigentlich den Buchser Grand Prix? Christof Hunziker, Jurymitglied des Rennens, wusste es: «Wir haben zum einen die Kategorie Schnelligkeit und zum anderen die Kategorie Kreativität beim Kistenbau.»

Wenn man sich die Kisten anschaute, wurde schnell klar, dass die zweite Kategorie der beliebtere Preis sein muss. Denn aerodynamisch ist so ein Hühnerstall nun einmal einfach nicht. In der Kategorie Geschwindigkeit gewann denn auch ein umgebauter Bob. In der Kategorie Kreativität jedoch stellte sich Mettlers Prognose als falsch heraus: Sowohl die Misthaufenkiste als auch der Hühnerstall schafften es in die Top drei. (Zürcher Unterländer)