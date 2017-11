Wenn der Start ins Familienleben schwierig ist

Kathrin Specht, sie begleiten als Elterntrainerin Familien in herausfordernden Lebenssituationen. Wie sehen diese aus?

Kathrin Specht: Die Situationen können sehr unterschiedlich sein. Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder soziale Isolationen können das Familienleben belasten. Aber auch eine Frühgeburt kann belastend sein. Etwa wenn sich ein Frühgeborenes zu einem Schreibaby entwickelt und daneben muss noch ein Kleinkind versorgt werden, dass sich mitten in der Trotzphase befindet. Viele der Familien haben einen Migrationshintergrund. Denn solche Familien stehen oft vor mehreren Problemen. Ihre Eltern sind oft in der Heimat geblieben und können nicht mit Rat und Tat zur Seite stehen. Hinzu kommen die Sprachbarriere und Unsicherheiten, die den Zugang zu den hiesigen Angeboten erschweren.

Wie äussert sich diese hohe Belastung im Familienalltag?

Das kann sich ganz unterschiedlich äussern. Manche haben nicht mehr die Kraft, die Tagesstrukturen aufrecht zu halten. Der Tag- und Nachtrhythmus kann bei ihnen durcheinander geraten. Andere Eltern werden unter dem Stress ungeduldig mit ihren Kindern. Das kann vielleicht auch zu einer Beziehungskrise führen. Oftmals herrscht in den Familien ein hoher Medienkonsum vor. Man spricht weniger miteinander. Viele Eltern, die in einer schwierigen Lebenssituation stecken, ziehen sich zurück. Sie gehen mit ihren Kindern nicht mehr raus. Das ist ungünstig für die Entwicklung, das Lernen und Beziehungsverhalten des Kindes aber auch für seine Gesundheit.

Vor welchen Fragen und Problemen stehen solche Eltern?

Eigentlich sind es die gleichen Fragen, die alle Eltern bewegen. Auch diese Familien wollen nur das Beste für ihre Kinder. Doch ihnen fehlen im Moment die Strategien und Ressourcen, um die Probleme zu erkennen und zu lösen.

Haben Sie ein Beispiel?

Oft geht es um Gesundheit und Disziplin: Mein Kind macht was es will. Ist das normal? Es will immer mit dem Handy spielen, was soll ich tun? Es will nicht essen oder mein Kind ist so aktiv, es ist so anstrengend. Also Themen, die alle Eltern beschäftigen. Aber den betroffenen Familien fehlen die Informationen und aufgrund ihrer Belastungssituation auch und Strategien, um mit diesen Problemen umzugehen. Andere können die Grossmutter oder Nachbarin um Rat fragen oder sich wo anders erkundigen. Das macht einen grossen Unterschied aus, ob man ein Problem bewältigen kann oder nicht.

Und diese Familien können sich bei Ihnen Hilfe holen. Wie kommt der Kontakt zu diesen Familien zu Stande?

Er entsteht meistens über andere Beratungsangebote, die uns und unser Angebot kennen, etwa über Hebammen, dem Sozialdienst eines Spitals, der Sozialabteilung einer Gemeinde, einer Kindertagesstätte oder Mütterberatung. Sind die Familien interessiert, vereinbaren wir ein unverbindliches Informationsgespräch. Danach entscheidet die Familie, ob sie bei «zeppelin» mitmachen will. Es kann sich aber auch jede Familie direkt bei uns melden.

Sie besuchen die Familien ab Schwangerschaft oder Geburt bis das Kind zwei oder drei Jahre ist alle zwei Wochen zu Hause. Wie sieht so ein Hausbesuch aus?

Im Zentrum stehen das gemeinsame Spiel und das Gespräch. Wir tauschen uns über die Entwicklung, Erziehung und Gesundheit aus und die Eltern könne ihre Fragen stellen. Ich habe auch immer eine Spielidee dabei und leite die Eltern im Spiel mit ihren Kindern an. Einem neun Monate alten Kind kann die Mutter etwa eine Kartonröhre und eine Kugel in die Hand geben. Wir schauen, ob es die Gegenstände miteinander in Beziehung setzen kann und ob es das Spiel weiterentwickelt und auch andere Gegenstände durch die Röhre schiebt. Vielleicht hat es auch kein Interesse an dem Spiel und macht etwas ganz anderes. Wichtig ist das positive, gemeinsame Erlebnis von Eltern und Kind. Einen hohen Stellenwert hat bei uns auch die Sprachförderung. Wir schauen gemeinsam Bilderbücher an und singen Lieder. Ebenso wichtig ist auch das Thema Vernetzung. Wir unterstützen die Familien beim Zugang zu Angeboten in ihrer Gemeinde wie beispielsweise das Familienzentrum, die Bibliothek, die Kita oder dem Deutschkurs.

Da Sie die Vernetzung ansprechen: Zum Angebot gehört auch der Besuch eines Gruppenangebotes, das einmal pro Monat stattfindet.

Genau, denn wie gesagt ist der Rückzug in die eigenen vier Wände eines der Zeichen, dass es einer Familie nicht so gut geht. Ein gutes Umfeld ist aber wichtig für den Austausch, damit sich Eltern nicht mit ihren Problemen alleine fühlen. Und auch Kinder sammeln in Gruppen wichtige Erfahrungen. Sie erlernen dort die sozialen Regeln und lernen bei Migrationshintergrund die deutsche Sprache.

Beim Besuch besprechen Sie mit den Eltern, wie eine förderliche Erziehung aussehen kann. Was braucht ein Kind, um gesund aufzuwachsen?

Es braucht vor allem präsente Eltern, die Zeit und Gespür haben für die Interessen und Bedürfnisse ihres Kindes. Es braucht Eltern, die mit ihren Kindern sprechen und nicht aufs I-Pad starren. Ein Kind braucht auch klare Strukturen und einen klaren Tagesablauf. Sehr hilfreich sind da etwa Rituale beim Einschlafen oder Aufwachen. Und: Ein Kind braucht klare Regeln, um sich orientieren zu können. Man muss aus Liebe «Nein» sagen können.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist ja die Frühförderung. Wie kann man sein Kind im Alltag fördern?

Man sollte sich regelmässig Zeit nehmen für gemeinsame Aktivitäten, sei es, dass man zusammen ein Buch anschaut, ein Lied singt, auf den Spielplatz geht oder mit Bauklötzen spielt. Positive gemeinsame Erlebnisse sind wichtig für die Beziehung. Gut ist auch, wenn man neue Spielideen einbringt. Und man sollte es seinem Kind sagen, wenn es etwas gut gemacht hat. Das stärkt das Selbstwertgefühl. Positive Rückmeldungen sind vor allem in der Trotzphase sehr wichtig. Inflationäres Lob ist aber fehl am Platz.

Kritiker könnten nun sagen, für Eltern gibt es schon Angebote wie die Mütter- und Väterberatung. Weshalb braucht es das «zeppelin»?

Die Mütter- und Väterberatung ist ein sehr hilfreiches und etabliertes Angebot, aber nicht auf längerfristige, aufsuchende Beratung der ganzen Familie ausgerichtet. Zudem muss man dort in der Regel hingehen und gerade belastete Familien machen oft diesen Gang nicht. Wir haben die Möglichkeit, langfristige Beziehungen aufzubauen. Das wiederum schafft Vertrauen. Nur so kann man nachhaltig etwas verändern und die Familie beim Gang nach Aussen, etwa zur Mütter- und Väterberatung unterstützen.

Andere wiederum würden sich ein Elterntraining für alle wünschen. Heute sind ja viele Eltern verunsichert.

Das wäre sicher eine tolle Sache, aber leider nicht finanzierbar. Vor allem das Wissen über die Entwicklung und das Lernen beim Kind würde sicher alle Eltern interessieren. Dieses Wissen lässt die Eltern gelassener werden und macht kreativer im Umgang mit Problemen.

