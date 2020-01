Wenn die Trainings länger werden

Es sei eine heikle Sache, sagt Klotens Trainer Per Hanberg. Was er damit meint: Den Spagat zwischen der Vorbereitung des Playoff und der Aktualität. Es geht einerseits darum, die entscheidende Phase der Saison einzuleiten, «aber gleichzeitig wollen wir die Spiele gewinnen.» Denn diesen ersten Platz will Kloten halten. «Es kann schnell gehen, unser Vorsprung beträgt nur fünf Punkte», rechnet Hanberg vor.

Und er weiss auch, dass er mit seiner Mannschaft kein lockeres Auslaufprogramm in der Qualifikation abspulen kann. In den sieben ausstehenden Partien trifft Kloten nur auf zwei Teams, die nichts mit dem Playoff zu tun haben: Heute auf Winterthur und in einer Woche auf die Ticino Rockets. Beides sind Heimspiele. Dazu kommt noch ein Heimmatch gegen Visp, es stehen aber noch Auswärtspartien gegen La Chaux-de-Fonds, Olten, Langenthal und – zum Abschluss am 15. Februar – gegen Thurgau an. In La Chaux-de-Fonds zum Beispiel hat Kloten seit dem Abstieg noch keinen Punkt geholt (sondern 4:6, 2:3 und diese Saison 4:5 verloren).

Die B-Lizenz-Fragen

Damit sein Team in der Qualifikation nicht nachlässt, fällt die Playoff-Vorbereitung in Kloten dosiert aus. «An den spielfreien Tagen trainieren wir länger», sagt Hanberg. Am Donnerstag seien es zum Beispiel rund zwei Stunden gewesen. «Wir nützen diese Zeit, um an Details zu arbeiten.» Immer wieder suchen er und sein Assistent Björn Lidström Einzelgespräche mit Spielern.

Failles Zukunft noch offen

Und natürlich läuft auch hinter den Kulissen einiges. Da sind zum einen die Fragen zu den Spielern mit B-Lizenz, Tim Grossniklaus und Jules Sturny. Je nachdem, wo sich Langnau nach der Qualifikation in der Tabelle befindet, werden sie wohl beantwortet werden. Und diese Antwort wird aufgrund der engen Ranglisten-Situation in den hinteren Bereichen der National League nicht sehr bald erfolgen. Mit Robin Figren ist diese Woche um ein Jahr verlängert worden, offen ist noch immer die Zukunft des zweitbesten Passgebers der Swiss League, von Éric Faille. Nur Ajoie-Center Devos (58) erzielte mehr Assists als Faille (40). Figren und Faille sind Schlüsselspieler beim EHC. Sie waren es bis jetzt, und sie werden es auch im Playoff sein müssen.

Sieben Spiele oder - wegen der Nationalteampause Anfang Februar - noch viereinhalb Wochen verbleiben bis zum Playoffstart am 19. Februar. Spätestens ab dann will Kloten das beste Team der Swiss League sein. Und in den Tagen bis dahin soll alles unternommen werden, damit die Ausgangslage die bestmögliche ist.