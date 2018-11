Wenn die Wüste und der Ruhm lockt

Vier Jahre sind seit dem letzten Chränzli vergangen. Normalerweise erfolgen diese Veranstaltungen im zwei Jahresrhythmus, doch im letzten Jahr hatte die Musikgesellschaft Rafz ein besonderes Programm: Sie feierte ihr hundertjähriges Jubiläum.

Und so ist es nicht erstaunlich, dass nach der langen Wartezeit, der Festsaal am Samstag im Zentrum Tannewäg voll besetzt war und auch am Sonntag waren die Reihen der Festbänke gut gefüllt. Auf dem Programm standen Musik und Theater, während das Motto des Konzerts ein wilder Trip zu werden versprach: Klara in der Sahara stand als Titel über Musikanten. Der Titel war inspiriert durch den Song «Ich fahr’ mit meiner Klara in die Sahara», gekannt geworden durch die Comedian Harmonists.

Safari und Stars

Es war Rolf Vetter, der Dirigent der Musikgesellschaft Rafz, der sich für das Konzert etwas besonderes hatte einfallen lassen. Er erzählt die Geschichte von Klara und ihrem Mann, dem Bauern Sepp. Weil Klara begeistert vom Buch «Jenseits von Afrika» ist, will sie dringend dieses Land bereisen. Irgendwann überzeugt sie auch Sepp davon, dieses Abenteuer gemeinsam zu bestehen.

Die beiden machen sich also auf. Sie fliegen edel, landen auf einem persischen Markt, sehen die Big Five von Afrika, also den Elefant, das Nashorn, den Büffel, den Löwen und den Leopard. Zu all diesen Abenteuern spielte die Musikgesellschaft Rafz die passende Musik, während Moderator Michael Zürcher, die Geschichte dazwischen erzählte.

Klara und Sepp lernen auch die Menschen Afrikas kennen, doch leider kommt Klaras Mann Sepp dabei etwas zu sehr auf den Geschmack: Er verliebt sich in eine Prinzessin der Massai und wird so König dieses Stammes. Der armen Klara bleibt nichts anderes übrig, als alleine nach Hause zu reisen. Und auch wenn die Geschichte etwas bitter endete, so endet das Konzert mit dem Lied «Die schönsten Jahre». Spätestens bei dieser Melodie können sich die Besucher nicht mehr zurückhalten und klatschen mit.

Nach den Darbietungen der Musikgeschellschaft folgte das kurzweilige Theaterstück «TV Movie Star». Sechs Mitglieder der Musikgesellschaft zeigten, dass sie nicht bloss Instrumente spielen können. In dem Theaterstück träumt das Ehepaar Grolimund vom grossen Geld und Ruhm als Fernsehstars. Doch als es daran geht, diese Karriere mit einem Werbespot zum Laufen zu bringen, zeigt sich, dass Filme drehen, wohl doch nicht so einfach ist.

Für jeden etwas dabei

Die Kombination von Konzert und Theaterstück ist keine Neue. Tanja Hoch, Präsidentin der Musikgesellschaft Rafz meint dazu: «Das hat lange Tradition bei den Chränzli, dass man ein Konzert zusammen mit einem Schauspiel aufführt.» So finde jede Besucherin und jeder Besucher etwas, was ihr oder ihm gefällt.

Dass vergangenes Jahr das hundertjährige Jubiläum gefeiert wurde, spüren die Mitglieder auch heute noch. «Es hat dem Verein einen guten Zusammenhalt gegeben, das Jubiläum zu planen», meint Tanja Hoch und verweist auf die unterschiedlichen Mitglieder: «Unser jüngstes Mitglied ist vierzehn Jahre alt, das älteste Achtzig. Da hat dieses Jubiläum nachhaltig gewirkt». Diesen Zusammenhalt spürt man genau so beim Musizieren.

(Zürcher Unterländer)