Wenn ein Mobbing-Opfer zurückschlägt

Der Vorverkauf lief harzig, verriet ein Mitglied des Mammutmuseums in Niederweningen. Umso erfreulicher war dann der Besucherandrang am Sonntagmorgen für die Kultur Wehntal, die den Anlass, zusammen mit dem Mammutmuseum organisiert hat. Zwischen Mammutskeletten, Zeitlinien und Speerspitzen las Buchautor Tom Zürcher vor vollen Rängen aus seinem Werk «Mobbing Dick».

Abrechnung mit dem Bankenmilieu

In eben diesem Milieu, in welchem Tom Zürcher selbst einst zuhause war, lässt er nun seinen Protagonisten Dick Meier wirken. Als Studienabbrecher verschlägt es diesen in die Vermögensverwaltung einer Grossbank. Vom ersten Tag an scheint er fehl am Platz. Er wird Zeuge, wie sein Vorgesetzter gemobbt wird. Später beginnen die perfiden Mitarbeiterspielchen auch mit ihm. Der Auszug aus dem spiessigen Elternhaus, der vermeintliche Ausbruch aus dem Gefängnis, entpuppt sich als Albtraum.

Leser sollen sich selbst ein Bild machen

Die Gespräche seiner Figuren gestaltet Tom Zürcher als Pingpong Dialoge. Sei es das Bewerbungsgespräch oder die «Verhöre» der Eltern, die Dick über sich ergehen lassen muss. «Ich versuche immer möglichst reduziert zu schreiben», sagt Tom Zürcher zu seinem Schreibstil. Lange Beschreibungen zu Aussehen oder Verhalten seiner Figuren, findet man in seinem Buch nicht. «Durch die Dialoge wird viel über die jeweiligen Personen ausgesagt. Jeder Leser kann sich selber ein Bild machen.» Die Handlung ist zuerst witzig, stimmt aber auch nachdenklich. Fast ist man versucht Mitleid zu haben. Der Bankenalltag kommt im Buch schlecht weg. «Ich habe die Stimmung teilweise übernommen, aber stark übertrieben», erklärte der Schriftsteller, der selbst eine Zeit lang im Bereich Devisenhandel gearbeitet hat.

Schreibstil von Zürcher wurde mit Kafka verglichen

Sein stets eigener und teils origineller Schreibstil wurde in früheren Rezensionen mit demjenigen von Franz Kafka verglichen. Er kenne die Geschichten von Kafka ein wenig. Dessen Buch «Die Verwandlung» musste er in der Schule lesen. Es habe ihm jedoch nicht gefallen, gibt Zürcher unumwunden zu. Seine Vorgehensweise beim Schreiben beschreibt der Schriftsteller wie folgt: «Meine Geschichten entwickeln sich selbst. Beim aktuellen Buch beispielsweise wusste ich beim Schreiben noch nichts über das Ende». Spontanität ist die Devise. Diese Aussage passt zum selbstständigen und erfolgreichen Werbetexter, der für seinen eigenen dritten Roman gar nicht so viel Werbung macht. Fast scheint es, als schreibe Tom Zürcher nur, um des Schreibens willen.

«Natürlich ist die Thematik hochaktuell. Ich möchte das Buch gerne kaufen», erklärte Sabeth Schawalder, die spontan aus Zürich ins Wehntal kam. «Die Sprache ist ein Genuss. Da ist kein Wort zuviel», schwärmte auch Maria Hauswirth nach der Lesung. Diese zwei Aussagen standen stellvertretend für alle Besucherinnen und Besucher und widerlegten am Ende ganz klar die Befürchtungen der Veranstalter.