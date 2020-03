Wer jetzt gratis parkieren darf

Personen, die in der Grundversorgung arbeiten, sollen im Alltag nicht behindert und rasch an ihren Arbeitsplatz gelangen können. Jene, die mit dem Auto anreisen, dürfen deshalb in den Städten Zürich und Winterthur ab sofort gratis parkieren. Dies teilten gestern die jeweiligen Polizeikorps mit. Grund für den Entscheid war unter anderem der Aufruf des Bundesrats, die Bevölkerung solle den öffentlichen Verkehr insbesondere während der Stosszeiten meiden. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt werden.

Die Gratisparkplätze richten sich speziell an Mitarbeitende im Gesundheitswesen, die an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen. Aber auch Personen, die in anderen Bereichen der Grundversorgung arbeiten, können davon Gebrauch machen. Darunter fallen jene Betriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs weitergeführt werden müssen. Der Bundesrat hat sie diese Woche in einer entsprechenden Verfügung aufgelistet: Nebst Spitälern, Arztpraxen, Apotheken, Drogerien und weiteren Gesundheitseinrichtungen sind dies Lebensmittelläden, Kioske, Imbisse und Take-aways, Telefonshops, Banken, Postfilialen, Werkstätten für Transportmittel, Tankstellen, Bahnhöfe und weitere Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs sowie die öffentliche Verwaltung.

Per Mail bestellen

Die Stadtpolizei Zürich hat gemäss ihrer Mitteilung bereits Kontakt mit den Spitälern aufgenommen. Deren Angestellte müssen sich deshalb anders als in Winterthur nicht selbst um eine spezielle Parkkarte kümmern. Bei den übrigen Betrieben der Grundversorgung müssen jeweils die Geschäftsführer oder Inhaber eine Spezialbewilligung beantragen und begründen, weshalb sie aus ihrer Sicht zu einer solchen berechtigt sind.

Die Zürcher Stadtpolizei nimmt die Anträge – dabei ist auch anzugeben, wie viele Parkkarten benötigt werden – per Mail entgegen (stp-zvo@zuerich.ch). Das gleiche Vorgehen hat die Stadtpolizei Winterthur (obz@win.ch) gewählt. In Winterthur ist die Massnahme vorab unbefristet, in der Stadt Zürich gilt sie bis zum 19. April.

Unklar ist derzeit, ob nebst Zürich und Winterthur auch andere Gemeindepolizeien diese Massnahmen in Erwägung ziehen oder gar schon beschlossen haben. Eine Übersicht über die Situation ist derzeit nirgends erhältlich, auch nicht bei der Kantonspolizei, wie eine Anfrage ergab.

SVP will keine Bussen mehr

Die Parkplatzsituation in den Städten und Gemeinden während der Corona-Krise beschäftigt auch die kantonale SVP. Sie verlangt, es sollten derzeit keine Parkbussen verteilt werden. Immerhin habe der Bund dazu aufgerufen, nicht mehr mit dem öffentlichen Verkehr zu pendeln. Der Dumme sei nun der Büezer, der sich an die Weisungen des Bundes halte, das Auto benütze und zum Dank eine Parkbusse erhalte. Die SVP fordert überdies die Städte auf, temporär mehr Parkplätze zu schaffen – in Zürich beispielsweise auf dem Sechseläutenplatz oder dem Münsterhof, in Winterthur auf dem Teuchelweiherplatz oder dem Viehmarkt. Diese Plätze sollen nach Ansicht der Partei nun für die Autos freigegeben werden.

Entscheide über das Einstellen von Bussen oder der Schaffung zusätzlicher Parkplätze müssen die jeweiligen Stadtregierungen fällen. Ob sie diesbezüglich Absichten hegen, ist derzeit unklar. Die Stadtpolizeien selbst nehmen zu politischen Forderungen wie dieser keine Stellung. Zur Parkplatzsituation in Winterthur hingegen sagt Rahel Egli, Sprecherin der Stadtpolizei: «Die Parkhäuser in Winterthur sind zurzeit leer.»