Wer nun noch operiert wird – und wer nicht

Verzicht – das verlangt die Regierung derzeit von allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen. Selbst vor den Kranken macht diese Forderung nicht halt. Schon in den vergangenen Tagen hatte die Gesundheitsdirektion die Zürcher Spitäler dazu aufgerufen, auf nicht zwingend nötige Eingriffe zu verzichten. Dadurch soll es mehr Kapazitäten für Patienten geben, die am Coronavirus erkrankt sind.

Viele Spitäler haben dies bereits freiwillig umgesetzt. Nun ist es Pflicht: Die Gesundheitsdirektion hat alle Akutspitäler angeordnet, ab Samstag «nur noch dringend notwendige medizinische Eingriffe» vorzunehmen, wie sie am Dienstagabend mitteilte.

Routineuntersuchungen sind verboten

Entscheiden werden im Einzelfall die Ärzte. Die Gesundheitsdirektion macht ihnen aber Vorgaben. Zulässig sind Operationen, wenn sich die Lebenserwartung eines Patienten andernfalls verkürzen würde. Operiert werden darf auch, wenn ansonsten bleibende Schäden zu befürchten sind oder das Risiko besteht, dass ein Erkrankter in den nächsten drei Monaten notfallmässig hospitalisiert werden muss. Auch wenn sich die Lebensqualität eines Patienten ohne medizinische Behandlung massiv verschlechtern würde, etwa durch starke Schmerzen, ist ein Eingriff noch erlaubt.

In ihrer Verfügung zählt die Gesundheitsdirektion einige Beispiele auf, etwa die Tumorchirurgie, Rücken- und Gefässoperationen, aber auch Gelenkoperationen, die bei Unterlassung eine bleibende Funktionseinschränkung zur Folge hätten. Weiterhin erlaubt sind alle Eingriffe rund um Schwangerschaft und Geburt. Auch Brüche werden behandelt. Nicht mehr zulässig sind reine Vorsorge- und Routineuntersuchungen.

Spitäler müssen Betten melden

Die Spitäler müssen überdies täglich den Bestand und die Verfügbarkeit von Intensivpflegeplätzen mit und ohne Beatmungsgeräte melden. Auch müssen sie bekannt geben, über wie viel Schutzmaterial sie verfügen. Erfasst wird dies deshalb, damit bei einem allfälligen Engpass klar ist, wie sich Betten und Schutzmaterial verschieben lassen. Ein Engpass zeichne sich aber nicht ab, sagt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). «Der Kanton Zürich ist noch gut aufgestellt.»

Trotzdem gelte es, haushälterisch mit dem Schutzmaterial umzugehen. Der Kanton hat solches selbst auf Vorrat. Ein Problem stellen aus Sicht der Regierungsrätin aber jene Praxen und Berufsgattungen dar, die es versäumt haben, der gesetzlichen Pflicht nachzukommen und einen genügenden Vorrat anzulegen. «Viele haben nun das Gefühl, sie hätten unbegrenzt Anspruch auf Schutzmaterial und verstehen nicht, dass wir ihnen nichts herausgeben, sondern es zentral verwalten und kontingentiert und bedarfsgerecht verteilen.»

Ansturm in zwei Wochen

Die Spitäler sollen so gerüstet sein für den grossen Ansturm. Diesen erwartet die Gesundheitsdirektion, gestützt auf Prognosen des Bundesamts für Gesundheit, in etwa zwei Wochen. Bis am Dienstag gab es im Kanton Zürich 294 bekannte Fälle, die am Coronavirus erkrankt sind. Allerdings werden nicht mehr alle Personen getestet. Bisher gab es einen Todesfall. Am Sonntag verstarb ein 88-jähriger Mann in einem Zürcher Pflegezentrum.