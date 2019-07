Wie ein Biolädeli die Konkurrenz überlebt hat

Im Unterland haben es viele Bio- und Fairtrade-Geschäfte schwer. Derweil vermochte sich das Bambus-Lädeli in Regensdorf bis heute zu behaupten. «Es läuft gut», freut sich Geschäftsleiterin Barbara Walt, die sich bereits in den 80er-Jahren für faire Arbeitsbedingungen in Drittweltländern einsetzte. Damals verkauften einige Engagierte Produkte wie Kaffee, Tee und Honig an einem Stand. «Wir wollten den Handel grundsätzlich verändern», sagt Walt. Seit 1991 betreibt sie mit ihrem Team den Laden an der Watterstrasse.

Das er so lange bestehen konnte, ist alles andere als selbstverständlich: Mitte Juni stand in Opfikon die Liquidation des Claro an, letztes Jahr hatte derjenige in Bülach dicht gemacht, sowie einige Jahre zuvor bereits die Geschäfte in Dielsdorf, Dietlikon, Dällikon und Wallisellen. Die Konkurrenz vonseiten der Grossverteiler, die immer mehr und günstigere Produkte mit Bio- und Fairtrade-Labels führen, verdrängt vielerorts die Kleinen.

Dem Migros getrotzt

Nicht so in Regensdorf. Für fünf Jahre hatte der Bambus sogar im Wettbewerb mit dem Alnatura gestanden. Doch letztes Jahr musste der zur Migros gehörige Bioladen im Einkaufszentrum schliessen. «Die Frequenz sowie die Bio-Affinität in Regensdorf entsprachen nicht unseren Erwartungen», teilt Mediensprecher Francesco Laratta mit.

Insgesamt scheint das Alnatura-Konzept aber zu funktionieren: Mit der Entwicklung in Bülach ist man gemäss Laratta zufrieden und an anderen Standorten werden bald weitere Filialen öffnen. Alnatura-Geschäfte bieten zahlreiche Artikel mit EU-Biolabel an, das weniger strenge Standards als diejenigen in der Schweiz beinhaltet. Zudem verkaufen sie ebenfalls regionale und fair gehandelte Produkte – einige wenige stammen sogar aus dem Claro-Sortiment, ein Grossteil aber trägt das bekannte Max-Havelaar-Label.

Eigene Claro-Projekte

Diese Ansprüche genügen Barbara Walt nicht. «Die Claro-Standards sind klar höher», sagt die Bambus-Leiterin. Die Claro Fairtrade AG, welche die Läden beliefert, gleist selber Projekte in armen Ländern auf. Zum Beispiel vertreibt sie die erste Schokolade, die in Afrika hergestellt wird, womit ein deutlich höherer Teil der Wertschöpfung dort anfällt, wo der Kakao wächst.

Der Erfolg in Regensdorf sei aber zu einem grossen Teil auch der frischen Ware wie Gemüse und Milchprodukten zu verdanken, erkärt Barbara Walt. Zudem habe man ein grosses Vegi-Angebot und sei regelmässig mit Veranstaltungen wie etwa Vorträgen präsent. Während das Verkaufspersonal – fast immer sind es Frauen – in den meisten Claro-Läden ehrenamtlich arbeitet, kann man sich in Regensdorf einen bescheidenen Lohn auszahlen. Die Reformierte Kirche gewährt dem Verein zudem eine günstige Lokalmiete. Über die Schliessung des Alnatura war das Bambus-Team nicht unglücklich, wie Walt einräumt: «Wir haben die Konkurrenz etwas gespürt. Doch wir haben überlebt.»

Anders ging der Kampf in Bülach aus: Als vor zwei Jahren zusätzlich zum Claro und Alnatura auch noch der «Fürst unverpackt» kam, war der Markt für Nischenprodukte offensichtlich übersättigt. In der Bezirkshauptstadt war es der Claro, den es letztes Jahr traf. Mit seinem 41-jährigen Bestehen gehörte er schweizweit zu den allerersten seiner Art.

Unverpackt-Laden hält sich

Der Unverpackt-Laden dagegen, wo Kunden Lebensmittel, Kosmetika und Putzmittel in mitgebrachte Behälter füllen, hat sich etabliert: «Wir wachsen jeden Monat ein wenig», freut sich Daniel Fürst, der das Geschäft zusammen mit seinem Bruder Andreas leitet. Man habe viele Stammkunden und eben habe man sogar eine zusätzliche Stelle ausschreiben können.

Grundgedanke der beiden ist das Vermeiden von Verpackungen. Doch natürlich sei der Inhalt ebenso wichtig, sagt Fürst. «Bei uns ist fast alles gleichzeitig bio und fair trade.» Ein wichtiger Teil des Umsatzes stamme vom Bistro sowie von geschlossenen Gesellschaften wie etwa Firmenanlässen, an denen gleichzeitig über Umwelt- und Konsumthemen informiert wird.

Jüngere wollen nicht mehr

Fairtrade-Läden, die der Schweizer Organisation Claro Fairtrade AG angeschlossen sind, gibt es im Unterland noch in Kloten, Embrach und Rafz. Auch an diesen Standorten ist die Situation nicht immer einfach. «Wir haben zu kämpfen», sagt die Klotener Geschäftsführerin Rosmarie Held. Schwierig sei es vor allem, neues Verkaufspersonal zu finden, das für einen symbolischen Stundenlohn von 5 Franken arbeitet. Man sei etwas überaltert, räumt Held ein, die selber bereits seit 1992 regelmässig im Laden steht. Wenn künftig einige ehemaligen Kunden aus Opfikon kommen, wo der Claro im Juni schliessen musste, wären sie in Kloten sehr willkommen.

Andere Sorgen hat man in Embrach: Der Liegenschaftsbesitzer hat die Räumlichkeiten an der Pfarrhausstrasse wegen Eigenbedarf gekündigt. Ein neues Lokal mit bezahlbarer Miete zu finden, sei schwierig, sagt Teammitglied Daniela Koch. «Es wäre schade, wenn es nur noch Grossverteiler gäbe», findet Koch. Der Claro-Weltladen biete eine grosse Vielfalt an gesunden, guten, fair produzierten Artikeln, erklärt die Verkäuferin, die jede Woche viele Stunden ehrenamtlich arbeitet. «Ich tue dies, damit es auch anderen Menschen gut geht.»

Claro-Umsatz steigt

Trotz des Eindrucks, den die Situation der Claro-Läden im Unterland entstehen lassen könnte, läuft das Geschäft insgesamt nicht schlecht. «Der Umsatz in der ganzen Deutschschweiz steigt», sagt Marie-Claire Pellerin, Geschäftsleiterin der Claro Fairtrade AG mit Sitz in Orpund bei Biel. 2018 habe man fast 4 Prozent mehr verkauft als im Vorjahr. Seit 2010 vertreibt die Organisation ihre Produkte auch online. Die Anzahl Verkaufsstellen kann Pellerin nicht genau angeben, weil nicht scharf definiert ist, welche Läden dazu gehören und welche nicht.

Dass die Grossverteiler mittlerweile erheblich im Fairtrade-Geschäft mitmischen, findet Pellerin gut. «Sie haben mitgeholfen, den fairen Handel aus der Nische zu holen und ihn zur Normalität gemacht.» Auch Migros und Coop würden viel Aufklärungsarbeit leisten und mit ihren viel grösseren Absatzvolumen eine Breitenwirkung erzielen, sagt Pellerin.

Auch Philipp Scheidiger vom Verband Swissfairtrade möchte die beiden Modelle nicht gegeneinander ausspielen. Die Organisation anerkenne sowohl Claro als auch das Gütesiegel Max Havelaar, weil beide einen Beitrag zur Überwindung der Armut und zur Förderung selbstbestimmter Entwicklung leisten, sagt der Geschäftsführer. «Dies ermöglicht zahlreichen Bauernfamilien eine menschenwürdige Existenz sowie eine Verbesserung ihres Lebensstandards.»

(Zürcher Unterländer)