Wie eine Gewerbeschau heute funktioniert

Eigentlich müssten die Organi­satoren der Klotener Gewerbeausstellung heuer schon auf den Anlass zurückblicken. Die Schau fand jeweils Mitte Mai im Hockey-Stadion statt. Doch eine Umfrage des Gewerbevereins hat ergeben: Die Nachfrage ist aber sehr klein. 240 Mitglieder wurden im letzten Jahr angeschrieben, nur 32 haben geantwortet. «Aufgrund des geringen Inter­esses haben wir im Vorstand entschieden, keine Gewerbeaus­stellung durchzuführen», steht im Jahresbericht von Präsident Max Eberhard für das Vereinsjahr 2017.

Direkt im Geschäft ausstellen

Anlässlich der Generalversammlung des Vereins vom 19. März versprach der Vorstand aber, Alter­nativen abzuklären, wie das Klotener Gewerbe sich in einer anderen Form präsentieren könne.

Nun steht fest, wie das geht. Am kommenden Freitag findet im Zen­trum von Kloten zwischen 19 und 22 Uhr zum dritten Mal der Gewerbeanlass Wunder-Welten statt. Der Aufwand dafür ist wesent­lich geringer als jener für eine Gewerbeschau, da die Teilnehmer keinen Messe­stand aufbauen müssen. Stattdessen präsentieren sie sich im Zentrum von Kloten direkt in ihren Filialen oder allenfalls in einem Zelt.

Weniger Aufwand für alle

«Kostenmässig ist eine Gewerbeschau für die Teilnehmenden ein Riesenaufwand», vergleicht Eber­hard. Allein die Standmiete beläuft sich auf 2000 bis 3000 Franken – insgesamt läppern sich bis zu 10 000 Franken zusammen. «Für die Wunder-Welten wollen wir die Kosten tief halten.» Mit 250 Franken pro Laden oder Stand sind die Teilnehmenden dabei. «Da müssen sie keinen Riesen­umsatz generieren.»

Auch die Organisatoren werden gegenüber der Gewerbe­ausstellung deutlich entlastet. Eberhard selber war viermal im Organisationskomitee dabei, zweimal als OK-Chef. «Das war enorm intensiv», blickt er zurück.

Auch sei es immer schwieriger geworden, Leute für das OK zu finden. Und schliesslich ­haben sich auch die Gewohnheiten der Konsumenten geändert, stellt Eber­hard fest. Früher sei eine Gewerbeausstellung noch viel eher ein Ort gewesen, an dem man sich getroffen habe.

Er war selber Gartenbauer – heute führt sein Sohn das Geschäft. Seine Einschätzung der Gegenwart: «Die Leute wollen heute eine Beratung, und morgen soll die Arbeit ausgeführt sein.» Es sei also nicht mehr so, dass die Kunden auf eine Gewerbeausstellung warteten.

«Zeitgemässes Konzept»

Das Konzept der Wunder-Welten wird von den Organisatoren als «zeitgemäss» bezeichnet. Es stützt auf dem Erlebnis und auf Attraktionen ab. Diese lehnen sich an die Themen Feuer, Eis, Erde und Luft an. Beispielsweise wird ein Feuerkünstler in der ZKB-Feuerwelt auftreten, oder bei Eberhard Gartenbau können sich Besucher beim Baggern versuchen. Die UBS bietet ein Panzerknacker-Spiel an. Andernorts werden Eisskulpturen-Plastiker und Luftkünstler zu sehen sein.

Damit die Besucher sich zurechtfinden, stehen «Magier» im Einsatz. Cornelia Daftarian von CDG-Beratungen erklärt deren Rolle: «Sie sind wie Reiseführer und wissen, was in den Geschäften läuft.» Die Wunder-Welten haben unter Führung von CDG bereits 2015 und 2016 statt­ge­funden. «Jetzt machen wir einen Neustart», sagt Eberhard. Der Gewerbeverein hat das Patronat übernommen und Hauptsponsoren reingeholt. «Damit haben wir ein Budget, welches Private wohl nicht erreicht hätten.»

Was die Besucherzahl betrifft, macht Daftarian keine genaue Prognose. Bei der bislang letzten Gewerbeschau vor vier Jahren waren es gegen 20 000. «Ein paar Tausend», sagt Daftarian, ­könne man erwarten. Das sei aber abhän­gig vom Wetter.

Bülacher Vorbild

Bei der Organisation haben die Klotener nach Bülach geschielt. Dort finden mit dem Nachtcafé und dem Nachtwächter-Rundgang zwei jeweils sehr gut besuchte Gewerbeanlässe statt, die einem ähnlichen Muster folgen wie die Wunder-Welten. Das, findet Eberhard, wirke belebend für eine Stadt. Und genau dieses Ziel verfolge man auch mit dem neuen Anlass: «Wir wollen in Kloten wieder mehr Leben in die Stadt bringen.»

(Zürcher Unterländer)