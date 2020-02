Wie viele Events im Eglisauer Städtli sind zu viel des Guten?

Das Städtchen von Eglisau bietet mit seiner Lage direkt am Rhein und am Fuss von Rebbergen eine pittoreske Kulisse. Verschiedene Veranstaltungen haben das «Städtli» deshalb als Bühne für sich entdeckt. Vom grossen, sich über mehrere Tage erstreckenden Drachenbootrennen über den Städtliabig mit Liveband bis hin zum jährlichen Risottofest gibt es eine Vielzahl von Anlässen, die vor allem in der wärmeren Jahreshälfte stattfinden.

Sind es vielleicht gar zu viele solche Events? Immer wieder wird dem Gemeinderat von Eglisau nämlich auch Kritik zu den Festivitäten zugetragen. «Im Gemeinderat überlegten wir uns schliesslich, wie viele Anlässe pro Jahr wir tatsächlich tolerieren wollen und welche auf jeden Fall weiterhin durchgeführt werden sollen und welche vielleicht nicht», erklärt Gemeindepräsident Peter Bär (Fokus Eglisau). «Doch wir wollten uns zuerst ein Bild davon machen, wie die Bevölkerung im Städtli zu diesen Events steht.»

Mehr als die Hälfte der Fragebögen wurde ausgefüllt

Deshalb hat der Gemeinderat eine Umfrage durchgeführt und einen Fragebogen an die 150 Haushalte des Städtli verschickt. Mehr als die Hälfte wurde ausgefüllt zurückgeschickt.

Und die Resultate zeigen: Die Städtlibewohner haben grundsätzlich kein Problem mit den zahlreichen Anlässen. «Mehr als 94 Prozent der Antwortenden begrüssen grundsätzlich, dass unser Städtli ein lebendiges Miteinander von Wohnen, Gewerbe und Gastronomie ist», schreibt der Gemeinderat. Zudem sind rund 90 Prozent der Befragten damit einverstanden, dass im Ortszentrum vielfältige kulturelle Anlässe stattfinden.

Nicht alle sind allerdings damit einverstanden, dass alles so bleibt, wie es ist. Ein Drittel der Befragten wünscht sich weniger Veranstaltungen im Städtli. Gemäss dem Gemeinderat habe die Umfrage deshalb gezeigt, dass man bei neuen Veranstaltungen darauf achten müsse, dass sich störender Lärm, Zusatzverkehr und Einschränkungen des Gewerbes in engen Grenzen hielten. «Wir werden bei neuen Anlässen mit den Veranstaltern diskutieren, ob der Anlass tatsächlich im Städtli stattfinden muss oder ob man ihn vielleicht auch an einem anderen Ort durchführen kann.» Auch bei den bereits gesetzten Anlässen will der Gemeinderat eventuelle Änderungen in Angriff nehmen. «Auf einige Veranstalter werden wir zugehen und prüfen, ob man noch etwas verbessern kann.» So könne man zum Beispiel überlegen, ob man bei Anlässen mit einer Band den Standort der Musiker verlegen könnte.

Sind die Veranstaltungen wirklich das Problem?

Wie viel sich tatsächlich ändern wird, bleibt indes abzuwarten. Denn gemäss der Strategie des Gemeinderats soll das Städtli kulturelles und gesellschaftliches Zentrum des Dorfes sein. Und die Infrastruktur für eine Vielzahl von Anlässen sei nunmal nur im Städtli gegeben, gibt Christoph Hagedorn zu bedenken. Hagedorn ist als Co-Präsident des Vereins Viva Eglisau mit vielen Events im Städtchen vertraut. «Viele Anlässe brauchen Strom, Toiletten und vielleicht die Möglichkeit, ein Zelt aufzustellen. Es wird schwierig, das an einem anderen Ort, etwa in einem Wohnquartier, umzusetzen.» Dass nun also viele Veranstalter plötzlich Events in Wiler oder in der Stampfi durchführen würden, hält er für unwahrscheinlich. «Die Frage ist auch: Weshalb findet ein Drittel der Befragten, es sei zu viel? Sind es wirklich die Veranstaltungen?» Er habe vielmehr die Erfahrung gemacht, dass im direkten Gespräch viele der Kritiker eher allgemein der Meinung sind, im Städtchen sei gerade im Sommer einfach zu viel los. «In der Sommersaison ist die Badiwiese voll, die Touristen strömen ins Dorf, die Schiffe lassen teils ihre Motoren laufen, während sie angelegt sind und natürlich haben auch wir Jugendliche, welche die Nacht manchmal zum Tag machen. Manchen Bewohnern ist es dann kombiniert mit den Veranstaltungen einfach zu viel», vermutet Hagedorn.

Diese Einschätzung teilt auch der Gemeindepräsident. «Es sind sicher nicht nur die Veranstaltungen, die für Kritik sorgen, vor allem im Sommer nicht, wenn das Vekehrsaufkommen grösser ist, die Leute länger draussen sitzen und der Lärmpegel länger in den Abend anhält.» Einigen Bewohnern sei das dann einfach zu viel. «Wir müssen eine Balance finden. Absolute Ruhe kann man im Städtli nicht erwarten, aber vielleicht lassen sich einige Anlässe mit weniger Lautsprechern oder an einem anderen Ort durchführen.»