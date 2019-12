Wieder ein klarer Klotener Sieg

Das Schlussresultat war brutal für die Winterthurer. So brutal wie in den zwei Duellen der Saison gegen Kloten zuvor. 7:1 hatte Kloten im September in Winterthur gewonnen, dann nach einem 0:2-Rückstand in Kloten 8:2. Und gestern hiess es in Winterthur wieder 7:1. Im letzten Drittel gelangen den Klotener noch vier Tore zum deutlichen Ergebnis.

Kloten war natürlich das bessere Team, profitierte aber auch von einer höchst mittelmässigen Leistung jenes Goalies, der im letzten Playoff erstmals für Kloten gespielt hatte: Tim Guggisberg. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels liess Guggisberg im EHCW-Goal einen harmlosen Aufsetzer von Robin Figren, abgegeben von der blauen Linie, zum Klotener 2:1 passieren. Solches schmerzt – auch den Goalie. Er sah auch beim 3:1 von Grossniklaus nicht gut aus. Am Ende hatte Guggisberg fünf Weitschusstore kassiert. Dass ihm zwischendurch einige gute Paraden gelangen, ändert nichts am schlechten Abend.

Starker Jungtorhüter

Kloten hatte einen besseren Schlussmann. Der hiess nicht wie sonst Dominic Nyffeler, sondern Luis Janett. Der erst 19-Jährige kam zu seinem zweiten Einsatz in der Swiss League, erstmals hatte er am 15. Oktober beim 3:2 nach Verlängerung gegen die EVZ Academy gespielt. Damals musste er den kranken Nyffeler vertreten, gestern war die Nummer 1 als Ersatz mit dabei. Und da auch Gian Janett als Verteidiger zu seinen Einsätzen kam, spielten die Zwillinge zum ersten Mal in der Swiss League gemeinsam. Goalie Janett zeigte seine beste Tat, als er nach 29 Minuten Winterthurs Topskorer Riley Brace stoppte, der alleine auf ihn losziehen konnte.

«Luis hat seine Sache sehr gut gemacht», lobte Klotens Coach Per Hanberg. «Im ersten Drittel haben die Winterthurer alles versucht, aber ich hatte stets ein gutes Gefühl.» In Kloten beim letzten Duell hatte Winterthur ja noch 2:0 geführt und war dann völlig eingebrochen. Gestern war Kloten besser bereit, nahm die Sache von Beginn weg mit dem gehörigen Respekt in Angriff. Nur einmal passte die Defensive nicht auf, das führte nur 26 Sekunden nach dem Führungstor zum Winterthurer Ausgleich. «Je länger die Partie dauerte, desto besser liefen wir Schlittschuh, desto besser wurde das Passspiel. Wenn wir in ihrem Drittel kreisten, konnten wir sie schon ziemlich unter Druck setzen.» Es seien drei weitere wichtige Punkte gewesen, fügte Hanberg an.

Haben einmal mehr auch in Winterthur einigen Grund zur Freude: die mitgereisten Klotener Fans. Bild: Heinz Diener

Krakauskas trifft wieder

Kloten ist auch am Montag, wenn La Chaux-de-Fonds in die Swiss Arena kommt, weiter Leader, die Verfolger können sich keine Hoffnungen machen. Wie es in diesem Match personell aussieht, wird sich weisen. Gestern fehlte Marc Marchon, die Linie, die zuletzt für wichtige Tore gesorgt hatte, war geschwächt. Dafür war jene mit Figren, Faille und Lehmann stark. Und es gab mit Emilijus Krakauskas einen Torschützen, der schon lange nicht mehr getroffen hatte.

«Ich denke, die Hälfte des Spiels von uns war in Ordnung, da spielten wir richtig gut», urteilte Misko Antisin, der zum ersten Mal in einem Heimspiel die Mannschaft führte. «Aber Kloten ist eine derart starke Mannschaft», musste er eingestehen. «Mit ein bisschen Glück hätten wir sie mehr herausfordern können. Es hätte mehr Pucks auf ihr Goal gebraucht. Aber sonst bin ich mit der Art und Weise, wie wir spielten, zufrieden.» Antisin statt Zeiter als Chef des EHCW: Eines war von Beginn an ganz anders. Der Trainer stand nicht mehr fast zuvorderst und beinahe auf der Bande. Antisin hielt sich dezent hinter der Spielerbank auf.