Wilemer lehnen höhere Steuern ab

Der Gesamtsteuerfuss in Wil wird per 2018 von 103 auf 106 Prozent ansteigen. Dies, weil die Schulgemeindeversammlung Unteres Rafzerfeld vergangene Woche einer Erhöhung ihres Satzes von 66 auf 69 Prozent zugesimmt hatte. Wäre es am Donnerstag nun nach dem Antrag des Gemeinderats von Wil gegangen, so hätte der neue Steuerfuss im Dörfchen 111 Prozent betragen. Doch die Gemeindeversammlung hat von einer weiteren Erhöhung nichts wissen wollen: Sie genehmigte zwar das Budget als solches (87 Ja-Stimmen der 93 anwesenden Stimmbürger), beliess den Steuerfuss der politischen Gemeinde aber bei 37 Prozent.

Mit ihrem Entscheid folgte die Versammlung dem Antrag von Alt Schulpräsident Ernst Kraft. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hatte zuvor ebenfalls empfohlen, das Budget mit der Steuerfusserhöhung abzulehnen, stellte aber keinen entsprechenden Antrag. Mit ihrem grundsätzlichen Ja zum Voranschlag umschifften die Wilemer das Szenario, das neue Jahr mit einem Notbudget starten zu müssen. Gleichzeitig schrieben sie in ihre Bücher ein Minus von 135 300 Franken; anstelle des positiven Ergebnisses von 59 200 Franken, das der Gemeinderat in seinem Antrag vorgesehen hatte.

Eine eigentliche Diskussion hat dabei nicht stattgefunden. Es gab aber Statements: Der RPK-Vorsitzende Urs Rüegg führte aus, dass man die Debatte um die Steuerfusserhöhung frühestens 2020 als nötig erachte. «Wir sind einig mit dem Gemeinderat, dass ein strukturelles Defizit besteht.» Jedoch lebe man 2018 noch immer in den «fetten Jahren» bezüglich der Kiesgeldtranchen. Bei diesen Tranchen handelt es sich um der Gemeinde vertraglich zugesicherte Zahlungen von den örtlichen Kieswerken. Aufgrund der hohen Investitionen in Wil war man übereingekommen, für die Jahre bis 2019 etwas höhere Beträge bereitzustellen, danach dafür kleinere. Im Voranschlag 2018 sind an Ertrag Kiesausbeutung total 820 000 Franken eingeplant.

Höhere Kosten und weniger Ausgleich

Gemeindepräsident Peter Graf vertrat die Haltung der Behörde, die sich im Wesentlichen auf die Idee der vorausschauenden Finanzplanung stützt; gerade im Hinblick darauf, dass die genannten Kiesgeldtranchen ab 2020 um insgesamt 300 000 Franken tiefer ausfallen werden. Die Laufende Rechnung geht in Wil wie in anderen Gemeinden von gestiegenen Kosten bei der Sozialen Wohlfahrt und im Gesundheitswesen aus. Zudem erhält Wil 2018 weniger Ressourcenausgleich als in anderen Jahren. Letztlich müsse dem strukturellen Defizit früh genug begegnet werden.

Von diesem strukturellen Defizit rede man nunmehr seit 20 Jahren — und habe doch bislang ganz gut damit gelebt, befand Ernst Kraft in seinem Plädoyer gegen die Steuerfusserhöhung. Statt den Satz anzuheben solle der Gemeinderat lieber bei den Kieswerken einen «Obulus für die Zukunft» aushandeln – schliesslich werde man Staub- und Schmutzemissionen des Kiesabbaus auch in nächsten Jahrzehnten noch haben. Und gegen die Liquiditätsprobleme sei etwa damit anzukommen, dass man den Werkhof verkaufe, um mit dem Erlös Schulden zu begleichen, lieferte Kraft konkrete Vorschläge nach. Überdies seien aus seiner Sicht weitere Zusammenarbeitsverträge mit Nachbargemeinden wenn nicht gleich Gemeindefusionen im Rafzerfeld ins Auge zu fassen, um die Kosten langfristig zu senken.

Im weiteren Verlauf der Versammlung genehmigten die Wilemer diskussionslos die neue kommunale Gebührenverodnung und die Revision der kommunalen Abfallverordnung.

(Zürcher Unterländer)