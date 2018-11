Winkel plant die Einheitsgemeinde

Der Gemeinderat und die Primarschulpflege Winkel haben vom Stimmvolk einen Auftrag erhalten. Sie müssen gemeinsam einen Vorschlag ausarbeiten, wie eine künftige Einheitsgemeinde aussehen könnte. Dies fordert eine Einzelinitiative des Winkler Bürgers Ueli Schwab. Für diese stimmten gestern Sonntag 75,3 Prozent des Stimmvolks, bei einer Stimmbeteiligung von 47,6 Prozent.

Schwabs Initiative möchte, dass die heute eigenständige Primarschule aufgelöst und in die Strukturen der Politischen Gemeinde integriert wird. Für sämtliche Aufgaben, welche die Schule betreffen, soll sie aber weiterhin zuständig bleiben. Initiant Ueli Schwab zeigte sich sehr erfreut, dass die Stimmbürger seiner Argumentation gefolgt sind. «Es ist erfreulich, dass man die Einsicht hatte und Ja zu sagen zu einer abgestimmten Planung von Schul- und politischer Gemeinde. So können die Ressourvcen besser eingesetzt werden.» Insbesondere denkt Schwab dabei an die Bereiche Liegenschaften und Verwaltung.

Gemeinden müssen nuneinen Vertrag ausarbeiten

Gemeinderat und Primarschulpflege hatten die Initiative im Vorfeld der Abstimmung unterstützt. Nun haben sie die Aufgabe, einen Zusammenschlussvertrag auszuarbeiten. Dazu gehören unter anderem die Überarbeitung der Gemeindeordnung sowie Fragen der Organisation der künftigen Einheitsgemeinde, wie etwa die Bildung von Ausschüssen oder die Verwaltung der Liegenschaften.

Dieser Vertrag soll es den Stimmbürgern ermöglichen, einen definitiven Entscheid pro oder kontra Einheitsgemeinde zu fällen. Dies geschieht voraussichtlich im Herbst 2020 an der Urne. Dabei gibt es zwei Vorlagen – eine der Primarschulgemeinde und eine der Politischen Gemeinde. So muss auch über die Auflösung der Primarschulgemeinde entschieden werden.

Mit diesem ersten Schritt in Richtung Einheitsgemeinde macht sich Winkel auf den gleichen Weg wie Nachbar Bachenbülach. Dort fand am 24. September 2017 die erste Urnenabstimmung zum Thema statt. Das Stimmvolk sagte mit 658 zu 364 Stimmen sehr deutlich Ja zur Initiative. Derzeit sind deshalb die Behörden daran, eine Gemeindeordnung für eine Einheitsgemeinde auszuarbeiten. (Zürcher Unterländer)