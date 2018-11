Winterdienst ist im Unterland anspruchsvoller als in den Bergen

Viele Unterländer Gemeinden arbeiten bei der Schneeräumung mit Unternehmen zusammen, die Winterdienste anbieten. So zum Beispiel die Firma Bruno Röllin AG in Regensdorf. «Wir haben Verträge mit Gemeinden, mit dem Kanton und mit Unternehmen», sagt Geschäftsleiter Bruno Röllin. Firmen mit grossen Parkflächen müssen bei Schnee und Eis die Sicherheit ihrer Kunden und Mitarbeiter sicherstellen. «Wenn jemand auf dem Firmenareal ausrutscht und sich dabei verletzt, wird das Unternehmen danach zur Kasse gebeten», sagt Röllin. In Artikel 58 des Obligationenrechts heisst es sodann: «Der Eigentümer eines Gebäudes hat den Schaden zu ersetzen, den dieses infolge mangelhafter Unterhaltung verursacht.»

Wunder-Taumittel ist sehr teuer

«Unsere Kunden können uns Aufträge erteilen. Das kann Pfaden und Salzen sein, oder zumindest Eines von Beidem», sagt Bruno Röllin. Der Einsatzleiter sehe sich die Areale nach dem Schneefall an und biete dann dementsprechend Fahrzeuge auf. «Stellen mit heiklem Belag räumen wir mit Bürstenmaschinen.» Für kleinere Flächen werden Landrover und Jeeps mit angebauten Pflügen eingesetzt. Grosse Flächen wie zum Beispiel Firmenparkplätze werden mit dem Lastwagen geräumt. «Dazu gibt es noch eine sogenannte Handgruppe, die mit Salz und Schaufeln unterwegs ist.»

Salz erfüllt seinen Zweck nur bis zu einer Temperatur von etwa minus sieben Grad. Wird es kälter benutzt die Firma Bruno Röllin AG das Taumittel «Snow and Ice». «Es ist umweltfreundlich und man kriegt davon keine weisse Flecken an den Schuhen, wie es beim Salz der Fall ist.» Der Nachteil und Grund wieso das Taumittel nicht viel häufiger verwendet wird: Es kostet dreimal so viel wie Tausalz.

Dieses Jahr wurden diverse Temperaturrekorde gebrochen. Die Klimaerwärmung ist unübersehbar. Deshalb stellt sich die Frage: Rentieren diese Winter-Dienstleistungen in Zukunft überhaupt noch? Röllin sagt: «In erster Linie geht es um die Sicherheit. Aber natürlich achten wir für uns auch auf den wirtschaftlichen Aspekt und passen die Preise dementsprechend an. In den letzten fünf Jahren waren sie leicht ansteigend.» Es sei jeweils schwierig vorherzusehen, wie kalt ein Winter werde. «Schnee kann immer fallen. Und wenn es mal lange Zeit nicht schneien sollte, erhalten wir von unseren Kunden immer noch eine Bereitschaftsentschädigung.»

Viel Eisbildungen wegen Temperaturschwankungen

Während die Strassen bei uns im Unterland kurz nach den Schneefällen bereits wieder komplett geräumt sind, bleiben die Strassen in den Bergen meist über eine längere Zeit weiss. Das sieht dann zwar schön aus, ist aber nur ungefährlich solange die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bleiben.

Laut kantonalem Tiefbauamt ist die topografische und meteorologische Lage des Kantons Zürich aus Sicht des winterlichen Strassenunterhalts sehr anspruchsvoll. Das Unterland liegt in einer klimatisch gemässigten Zone. Heisst: Es herrschen Temperaturen, die schnelle Glättebildungen auf den Verkehrswegen verursachen. Zwischen minus fünf und plus fünf Grad Celsius finden die für den Strassenunterhalt heikelsten Vorgänge statt. In der Region können die Schwankungen in diesem Temperaturbereich mehrfach am Tag stattfinden, was jeweils das Tauen oder Gefrieren von Wasser zur Folge hat. In kälteexponierteren Lagen wie zum Beispiel Davos finden diese täglichen Temperaturschwankungen auf einem tieferen Temperaturniveau statt. Diese tieferen Temperaturlagen unter dem Gefrierpunkt schaffen für die Unterhaltsdienste dieser Regionen andere Bedingungen und verlangen nach anderen Einsatzstrategien als das im Kanton Zürich der Fall ist. (Zürcher Unterländer)