«Winterthurer Brief» für 130000 Franken versteigert

Ein Brief, der im Mai 1856 von Winterthur auf die Reise nach Manila geschickt wurde, erzielte am Samstag an einer Auktion einen Verkaufspreis von 130000 Franken. Der Startpreis lag deutlich darunter, bei 10000 Franken. «Ein sensationelles Bietgefecht» sei um diesen Brief mit zwei Schweizer und einer indischen Briefmarke zwischen Sammlern aus den beiden Nationen entflammt, heisst es in der Mitteilung des Zürcher Auktionshauses Corinphila.

Durch Ägypten und via Kriegsschiff

Gemäss Auktionskatalog gelangte der Brief von Winterthur via Marseille und Malta nach Alexandria. Da der Suezkanal noch nicht gebaut war, ging es über Land durch Ägypten und weiter mit einem britischen Schiff nach Singapur.

Dort ergänzte ein sogenannter «Forwarding Agent» den Brief um eine indische Marke und leitete ihn nach Hong Kong weiter. Das spanische Kriegsschiff Jorge Juan übernahm den Brief und brachte ihn in die Philippinen.

Wertvolle Marke mit Druckfehler

Insgesamt versteigerte das Auktionshaus 45 Briefmarken für über eine Million Franken. Am meisten erzielte dabei der sogenannte Nidau-Brief, 310000 Franken wurde dafür geboten. Die 5-Rappen-Marke auf dem in Nidau aufgegebenen Brief weist einen Druckfehler auf.

Die Briefmarken stammen aus der Sammlung des Unternehmers Erivan Haub, der 2018 nicht mehr von einer Skitour im Matterhorn-Gebiet zurückkehrte.