Nach drei Siegen in der Gruppenphase und dem 10:4 gegen Lettland im Viertelfinal geht das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen mit einer schneeweissen Weste in den Halbfinal. «In Spielen wie gegen Deutschland oder Lettland können gewisse Passkombinationen getestet werden, und hohe Siege geben ein gutes Gefühl – aber wir haben viel angestaute Energie. Und ich bin froh, dass es heute so richtig losgeht», sagt Michelle Wiki. Will heissen: Gegen Tschechien wird es im Halbfinal ein viel körperbetonteres Spiel geben als zuletzt gegen Lettland oder auch Polen, als die Schweizerinnen ihren Gegnerinnen turmhoch überlegen waren und den Ball unbehelligt laufen lassen konnten.

«Wir werden aber auch gegen Tschechien versuchen, mit schnellen Kombinationen und Abschlüssen zum Erfolg zu kommen», kündigt Wiki an. Will heissen: Der Passqualität wird entscheidende Bedeutung zukommen. Wie schon im Gruppenspiel gegen Finnland, das sie und ihre Teamkolleginnen 7:4 gewannen. «Mit diesem Sieg haben wir uns den Halbfinal gegen Tschechien verdient – und ich hoffe, die Stimmung in der Halle wird uns erneut pushen», sagt Wiki vorfreudig. Es dürften erneut um die 3500 Fans in die Patinoire du Littoral am Ufer des Neuenburgersees pilgern und für Stimmung sorgen.

Breiter abgestützte Offensive

An der WM 2017 in Bratislava kam am Finalwochenende nur noch eine Schweizer Sturmformation zu Torerfolgen. Diesmal sind die offensiven Kräfte besser verteilt. Die Linie um Topskorerin Corin Rüttimann, Julia Suter und Isabelle Gerig (die gegen Lettland innert 531 Sekunden einen Hattrick schaffte) funktioniert bestens, erhält aber starke Unterstützung von der Linie um die beiden Bündnerinnen Seraina Ulber und Katrin Zwinggi sowie Michelle Wiki. «Man hat in den letzten Spielen das Offensivpotenzial dieser Linie gesehen», sagt Wiki, die mit sechs Toren und zwei Assists zur drittbesten Skorerin im Schweizer Team avanciert ist.

Mit viel Spielübersicht am Ball: Michelle Wiki an der WM in Neuenburg. Bild: Dieter Meierhans

Die 30-Jährige geniesst ihre fünfte und vermutlich letzte WM in vollen Zügen; trotz des ungewohnten Austragungsorts in der Romandie fühle sie sich voll und ganz wie eine Heim-WM an. «Es sind so viele Freunde in der Halle, das Schweizer Fernsehen zeigt sich ebenfalls sehr präsent, und der Teamgeist ist so gut wie noch nie», sagt sie schwärmerisch.

Die Leistung abrufen

Nun geht es in die entscheidende Phase. Gegen Tschechien winkt der Einzug in den Final – es wäre das erste Endspiel für die Schweizerinnen seit zehn Jahren. Das eine oder andere Tor Michelle Wikis würde dafür helfen. Sie blickt zuversichtlich voraus: «Wir haben uns zwei Jahre lang intensiv auf dieses Turnier vorbereitet. Gegen Finnland konnten wir die gewünschte Leistung am Tag X abrufen – das muss uns jetzt noch zweimal gelingen.»