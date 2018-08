«Wir können den Autofahrern nicht mehr Platz geben»

Es ist 10 Uhr. Langsam nimmt der morgendliche Berufsverkehr an der Verzweigung Brüttisellen auf dem Gemeindegebiet Wangen-Brüttisellen sein Ende. Im Vergleich zu anderen Nationalstrassen in der Schweiz ist sie aber immer noch belebt.

Ein Auto nach dem anderen will von der A53 her kommend auf die A1 in Richtung Zürich oder Bern gelangen. Doch so einfach ist das momentan nicht. Vor der Verzweigung Brüttisellen schmälert sich nämlich die Fahrbahn, die zu einer Rampe mit einer Kurve führt, auf rund zwei Meter, das Tempo ist deshalb auf 40 Kilometer pro Stunde beschränkt. Normalerweise sind Autospuren rund 3,5 Meter breit.

Ein Mann in einer gelben Leuchtweste zeigt grösseren Fahrzeugen an, dass sie hier nicht durchfahren dürfen. Nicht alle halten sich daran. Immer wieder steuern Lenker grosser Transporter oder von Fahrzeugen mit Anhängern ihre Gefährte ziemlich selbstbewusst zur verengten Kurve beim Brüttiseller Kreuz. «Das kann wirklich gefährlich werden», sagt Florian Mehnert, Projektleiter beim Bundesamt für Strassen (Astra), während er die Szenerie beobachtet.

Gefahr von Rost bannen

Denn bei der Kurve am Brüttiseller Kreuz finden derzeit Bauarbeiten statt. Sie sind Teil eines 210-Millionen-Franken-Projektes, das das Astra derzeit auf der A1 von Zürich Ost bis Effretikon realisiert (siehe Box). «Wenn ein breites Fahrzeug eine Bauabschrankung touchiert und verschiebt, sind die Bauarbeiter gefährdet », sagt Mehnert. Diese sind momentan daran, die Verzweigung Brüttisellen instand zu setzen, wie Projektleiter Mehnert sagt. «Die Strasse und die Überführungen wurden in den Siebzigerjahren gebaut und sind sanierungsbedürftig.»

Patrick Witke ist Bauleiter für die Kunstbauten, wie Unterführungen, Brücken und Überführungen. Er steht neben zwei Bauarbeitern mit orangen Arbeitskleidern, die gerade Mörtel mit einer grossen Kelle auf die Tragkonstruktion aus Stahlbeton verteilen. «Es geht darum, den Beton der Überführung vor Strassenabwasser, insbesondere vor den darin enthaltenen Salzen aus dem Winterdienst, zu schützen.

Gelangen diese Schadstoffe in den Beton, greifen sie diesen an. Mit der Zeit erreichen sie auch den Stahl. Dieser beginnt zu rosten und kann sich in schlimmsten Fall auflösen. Würde nicht gehandelt, könnte dies zu erheblichen Problemen in der Statik, also der Tragwirkung des Bauwerks führen», sagt der gelernte Ingenieur, der für die Firma AF Toscano AG im Auftrag des Astra arbeitet. Mit dem Mörtel, einer neuen Brückenabdichtung und einem neuen Belag wolle man dieser Problematik entgegenwirken.

30 Lastwagen in einer Stunde

Der Deckbelag, der von Zürich Ost bis Effretikon einschliesslich der Verzweigung Brüttisellen verwendet wird, ist lärmarm. «Damit verringern wir Emissionen und der Fahrkomfort steigt», sagt Projektleiter Florian Mehnert. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, müssen sich die Autofahrer durch die auf rund zwei Meter verengte Kurve zwängen. «Weil wir grosse Maschinen, wie Bagger und Dumper benötigen, können wir den Autofahrern nicht mehr Platz geben. Die Arbeitsfläche für die Bauarbeiten ist jetzt schon eng bemessen», so Mehnert.

Der grossgewachsene, eingebürgerte Deutsche sagt, dass diverse Lastwagen und Transporter, die inklusiv Seitenspiegel grösser sind als zwei Meter, trotz Verbot und Signalisation durch die enge Kurve fahren wollen. «Wir haben zu Beginn 30 Lastwagen in einer Stunde gezählt.» Die fehlbaren Fahrer würden von der Polizei gebüsst und auch das Astra trifft Massnahmen. «Wir haben die Streckenführung schon zwei Mal optimiert, in dem wir ab Uster mehr Hinweisschilder aufgestellt, Blinklichter installiert und die orangen Strassenmarkierungen im Voraus der Verengung optisch verschmälert haben», sagt Mehnert.

Würde ein Lastwagen das Fahrverbot missachten und auf die enge Überführung fahren, gebe es noch eine Lösung, damit er in der Kurve nicht stecken bleibe. «Kurz vor der Kurve hat es einen temporären Bypass. Durch diesen kann das Fahrzeug mit Hilfe der Kantonspolizei auf die Ausfahrtsrampe in Richtung Wangen Brüttisellen abgeleitet werden», so der Projektleiter. Hierfür müsste er aber durch die enge Strasse bis zum Bypass rückwärts fahren. Denn es bestünde keine Chance, dass er durch die Kurve gelangt, ohne die Abschrankungen zu verschieben und sein Fahrzeug zu beschädigen.

Manche Fahrer von grösseren Autos würden das Fahrverbot nicht verstehen. «Einer hat sich beschwert, weil er von der Polizei gebüsst wurde», sagt Mehnert. Offensichtlich habe er die vorgeschriebene Fahrzeuggrösse von zwei Metern beanstandet, da er durch die Kurve durchgepasst habe. «Wir mussten in Zusammenarbeit mit der Polizei die Grösse eruieren, ab der die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist», argumentiert der Astra-Projektleiter dagegen.

Dreispurige Verzweigung

Voraussichtlich bis im Oktober 2018 müssen sich Fahrer von grossen Fahrzeugen an die Umleitungen halten. Dann dürften die Bauarbeiten beim Brüttiseller Kreuz abgeschlossen sein. Doch damit sind die Arbeiten auf der A1 und bei der Verzweigung Brüttisellen noch nicht abgeschlossen. Das laufende Projekt dauert voraussichtlich bis Mitte 2021 und anschliessend soll ein neues Millionen-Projekt folgen, das bisher aber noch nicht genehmigt ist, wie Mehnert sagt.

Von der Verzweigung Zürich-Nord bis und mit Verzweigung Brüttisellen soll der Pannenstreifen in beide Richtungen zu einer Fahrbahn permanent umgenutzt werden. Die Strecke soll insbesondere auf der Verzweigung Brüttisellen beidseitig mindestens dreispurig sein.

«Mit den digitalen Signalen wird lediglich angezeigt, ob der Pannenstreifen infolge Unterhalt oder Pannenfahrzeug nicht genutzt werden darf. Es ist also vorgesehen, dass er permanent also rund um die Uhr befahrbar sein wird », sagt Mehnert. Mit dem Projekt könne aber erst je nach Planauflageverfahren frühestens 2023/2024 begonnen werden. Bis dahin geht es erstmal darum, das derzeit laufende Grossprojekt wie bisher ohne Verzögerungen und baustellenbedingten Unfällen fertigzustellen. (Zürcher Unterländer)