«Wir können die Änderungen nicht verstehen»

Das ändert sich

Seit über zwei Jahrzehnten bringt der Bus mit der Nummer 555 die Einwohnerinnen und Einwohner von Schleinikon und Oberweningen zum nahegelegenen Bahnhof, wo sie auf den Zug in Richtung Zürich umsteigen können. Das wird in Zukunft zwar weiterhin so sein, die Linienführung des Busses soll im Dezember aber angepasst werden. Das heisst: Neu würde dieser in einem Rundkurs über die Haltestelle «Schleinikon, Dorf» weiter bis nach «Schleinikon, Wasen» und von dort über die Kantonsstrasse (Wehntalerstrasse) durch Oberweningen zurück zum Bahnhof Schöfflisdorf-Oberweningen fahren. Dadurch würden die Schwenker ins Hüebliquartier und über die Chlupfwisstrasse wegfallen. Im Bereich der Kreuzung Wehntalerstrasse/Dorfstrasse sollen dafür zwei neue Haltestellen zu stehen kommen. Zudem werden bessere Zuganschlüsse ermöglicht.