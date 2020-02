«Wir sind auch so etwas wie die Notfallstation des Schulhauses»

Pascal Luraschi stellt das «Bülacher Modell» mittlerweile mit viel Routine vor. Mindestens einmal pro Monat schaut eine Delegation aus einer anderen Gemeinde im Schulhaus Mettmenriet vorbei. Das Interesse gilt dem Lern- und Förderzentrum LFZ. «Auch der kantonale Bildungsrat war schon hier», sagt Luraschi. Allen erklärt er: «Wir machen eigentlich nichts Neues. Wir versuchen aber, alle sonderpädagogischen Unterstützungsangebote zusammenzubringen und möglichst viele Schülerinnen und Schüler davon profitieren zu lassen.»

Das Mettmenriet ist das grösste reine Sekundarschulhaus im Kanton Zürich. 67 Lehrpersonen unterrichten hier über 500 Schülerinnen und Schüler. «Unter den Jugendlichen gibt es eine stattliche Anzahl, die Hilfe braucht, besonders wenn man etwas genauer hinschaut», sagt Schulleiter Peter Gerber. Und damit meint er nicht nur Unterstützung in Mathe oder Französisch. Vor 3 Jahren hat man deshalb mit der Neuorganisation des LFZ begonnen.

Täglich 10 Stunden besetzt

Heute sind dort neben Leiter Luraschi vier weitere Schulische Heilpädagogen, vier Schulassistentinnen, ein Schulsozialarbeiter, eine Sozialpädagogin, eine Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache und ein Berufswahlcoach tätig. Sie arbeiten sowohl mit den einzelnen Schülern und unterstützen die Lehrpersonen in den Klassen als auch im LFZ.

Das Angebot dort wurde ständig ausgebaut und weiterentwickelt. Es richtet sich heute auch an Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten, emotionalen oder sozialen Problemen. Einige der Schülerinnen und Schüler könnten kaum eine Regelklasse besuchen, gäbe es das LFZ nicht.

Neben der schulischen Einzel- und Gruppenförderung erhalten alle Jugendlichen im LFZ unter anderem auch Unterstützung bei Hausaufgaben und Berufswahl, sie können verpasste Prüfungen nachholen, werden betreut, wenn sie nicht mitturnen können, oder ihr Verhalten in der Klasse vorübergehend nicht tragbar ist. Dies ist möglich, weil die Türen von 7.30 bis 17.15 Uhr offen stehen und stets mindestens ein Teammitglied anwesend ist. «Wir sind so etwas wie die Notfallstation des Schulhauses», sagt Luraschi.

Stolz ist man im Mettmenriet auf das Angebot der Basisförderkurse, die ebenfalls vom LFZ durchgeführt werden. Alle neu eintretenden Erstklässler absolvieren eine Prüfung, um Lücken im Schulstoff aufzudecken. Diese werden dann in den Basisförderkursen geschlossen. «Es kann durchaus sein, dass auch ein guter Sek-A-Schüler etwas noch nicht verstanden hat», weiss Schulleiter Gerber.

Keine Mehrkosten

Für ihn ist es besonders wichtig, möglichst viele vom LFZ profitieren zu lassen. Dafür brauche er nicht mehr Geld als andere Schulen. «Wir werfen einfach alles, was uns zusteht, in denselben Topf und schauen, dass es möglichst vielen zugute kommt.» 2018 wurde das Mettmenriet in das kantonale Programm «Qualität in multikulturellen Schulen» aufgenommen. «Das gibt weitere Ressourcen», erklärt Gerber. Ohne ein engagiertes Team wäre das LFZ aber nicht denkbar, so Luraschi: «Denn unser integrativ ausgerichtetes Modell ist nie fertig. Wir sind eine lernende und innovative Organisation.»

Bereits gibt es neue Ideen, etwa Kurse im Sozialen Lernen. Für Luraschi ist das alles nur möglich, weil man sich nicht von starren Konzepten einengen lässt: «Wir legen einfach los und schauen, ob sich die Idee bewährt.» Ein Schulalltag ohne LFZ wäre sowohl für Gerber als auch für Luraschi nicht mehr denkbar.

Und wie kommt das Angebot bei Schülern und Eltern an? «Für sie ist es einfach selbstverständlich, sie kennen gar nichts anderes», sagt Gerber. Gefragt ist das das Modell jedoch bei stellensuchenden Pädagogen. Während andere Schulen händeringend nach Heilpädagogen oder Lehrpersonen suchen, erhält Gerber regelmässig Anfragen Interessierter.