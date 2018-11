«Wir wissen wenig darüber, was diese Männer brauchen»

Die Schweizer Flüchtlingspolitik sieht einem sich verschärfenden Problem entgegen. Obwohl die Zahl der Asylgesuche rückläufig ist, sind viele der gegenwärtigen Asylsuchenden von geschlechterspezifischen Herausforderungen betroffen. Bei den Programmen der Hilfswerke besteht diesbezüglich eine grosse Lücke: Ein Drittel der Flüchtlinge sind junge Männer.

Helfer und Freiwillige in den Organisationen sind dagegen meist weiblich, was das Konfliktpotential verschärft. «Was brauchen diese Männer eigentlich?» Diese Frage stellten sich im katholischen Pfarreizentrum in Bülach Experten und Betroffene an der Impulstagung zu männerspezifischen Fragen in der Migration.

Belastende Diskriminierung

«Der Umgang mit männlichen Flüchtlingen ist immer noch stark von Stereotypen geprägt», erklärt Claudia Schuwey von der Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit. Im Auftrag der Berner Fachkommission für Gleichstellungsfragen führte sie im letzten Jahr eine Studie durch und identifizierte die geschlechterspezifische Probleme im Asylbereich.

Demzufolge litten viele Männer, die vornehmlich aus arabischen Ländern oder dem Mittleren Osten in die Schweiz flüchten, unter Vorurteilen: Sie seien aggressiv, sexistisch, und integrationsunfähig. Die stetige Diskriminierung führt zu einer zusätzlichen Belastung und zwei möglichen Folgen: Einige der Betroffenen würden sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, um nicht aufzufallen. Bei anderen führte es zu einer Überidentifikation mit den bestehenden religiösen und kulturellen Anschauungen und möglicherweise sogar Radikalisierung.

Viele männliche Flüchtlinge kommen aus Gebieten mit traditionellen Geschlechterrollen und erleben in der Schweiz einen Kulturschock. Hatim Baloch, der 2012 aus dem Krisengebiet Belutschistan im Westen von Pakistan in die Schweiz kam, ging es ähnlich. «Es gibt viele Jugendliche, die in die Schweiz kommen und überfordert sind». Sexuelle Aufklärung und die Rechte von Frauen sei in den Flüchtlingsländern oft unzureichend.

Das würde sich auf das Verhalten der Betroffenen auswirken. «In der Schweiz gelten ganz andere gesellschaftliche Normen und es braucht Zeit und Arbeit bis diese angenommen werden», erklärt Baloch. Heute ist er überzeugter Feminist und arbeitet als Betreuer in einer Kinderkrippe. Fehlende Zukunftsperspektiven würden eine Integration jedoch oft unmöglich machen: «Wir kämpfen jeden Tag um unsere Zugehörigkeit in der Schweizer Gesellschaft», sagt Baloch.

Angebote für Männer fehlen

Diese Missstände sind kein neues Phänomen. Andreas Borter, ehemaliger Leiter des Schweizerischen Instituts für Männer- und Geschlechterfragen, befasst sich seit über drei Jahrzehnten mit der Problematik. Viele der Hilfsprogramme und Kurse sind auf das Leiden von Frauen ausgerichtet, äquivalente Angebote für Männer fehlen. Finanzielle Unterstützung seitens der Hilfswerke ist spärlich «obwohl es auch im Interesse der Frauen wäre», sagt Borter.

Bei vielen Flüchtlingen bestehe ein grosses Bedürfnis, anderen Männern auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Vereinzelt gibt es Mentoring-Programme und Männertreffen, bei denen sich Betroffene untereinander austauschen können. Eine schnelle und weitgreifende Lösung sei noch nicht in Sicht. «Wir stehen praktisch noch ganz am Anfang», hält Borter fest. (Zürcher Unterländer)