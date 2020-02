Wird auch der Superfinal wegen des Coronavirus abgesagt?

Das Tessiner-Derby im Eishockey findet vor leeren Rängen statt, der Autosalon in Genf ist auf der Kippe, der Engadiner Skimarathon abgesagt. Das sich verbreitende Coronavirus hat Auswirkungen auf die Schweizer Sportanlässe und darüber hinaus. Überall dort, wo Menschenmassen auf kleinem Raum zusammen sind, besteht die Gefahr, dass sich noch mehr Leute infizieren. Das betrifft auch den Unihockey-Superfinal, in dem die Schweizer Meister bei den Frauen und Männern ermittelt werden. Der Grossanlass findet heuer am 18. April statt, erwartet werden in der Klotener Swiss Arena insgesamt über 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

«Noch haben wir noch keine konkreten Hinweise, dass wir den Event in Kloten absagen müssen und wir gehen davon aus, dass dieser wie geplant durchgeführt wird», erklärt Daniel Kasser, Projektleiter des Superfinals. Über eine Austragung vor leeren Rängen oder aber eine Absage des Finaltags entscheidet am Ende nicht der Unihockeyverband, sondern das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden. «Wir werden uns natürlich strikt an die Vorgaben halten», sagt Kasser. Er betont, dass bei Swiss Unihockey jetzt verschiedene Szenarien erarbeitet würden, so dass man im Bedarfsfall rasch reagieren könne. Am Wochenende startet in der Nationalliga A das Playoff. Und der Verband muss sich derzeit zweifelsohne mit folgenden Fragen beschäftigen: Wie sieht es aus mit der Verschiebung von Spielen? Was geschieht, wenn Spiele ganz abgesagt werden müssen? Und was passiert, wenn Ende Saison keine Schweizer Meister gekürt werden können?

Jets planen vorerst weiter

Die lokalen Organisatoren des Superfinals sind in dieser Saison erneut die Kloten-Dietlikon Jets, die darüber hinaus bei den Frauen die amtierenden Schweizer Meisterinnen stellen. OK-Präsident Christian Fontana beobachtet die Situation aufmerksam. «Noch aber haben wir keine Massnahmen ergriffen», erklärt er. Das bedeutet, dass beispielsweise die Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern momentan wie geplant weiter geht. Ein allfälliges Spiel vor leeren Rängen, wäre natürlich «unschön», meint Fontana. Wenn keine Leute vor Ort sind, trifft das nicht nur den Unihockeysport als solchen, sondern auch die Sponsoren, die am Event einen Auftritt planen. Doch die Kloten-Dietlikon Jets sähen sich weder von einer Absage noch von einem Spiel ohne Publikum vor unlösbare Probleme gestellt, betont Fontana.

Finanziell könnten sowohl die Jets als auch der Schweizer Unihockeyverband eine Absage des Superfinals verkraften, da sehr viele Leistungen gemäss Daniel Kasser erst am Event erbracht werden. Aber natürlich müsste auch Swiss Unihockey mit Einbussen rechnen – und die Unihockeyschweiz auf den Höhepunkt der Saison verzichten.