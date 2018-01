Wirtschaft und Hilfswerke Hand in Hand

Der erste Event des im Juni letzten Jahres gegründeten wertebasierten Wirtschafts-Netzwerkes «swiss value circle», welches gleichermassen eine wirtschaftliche wie auch eine gemeinnützige Zweckbestimmung hat, stiess auf reges Interesse. 60 Unternehmer und Führungskräfte nahmen teil.Das Konzept von «swiss value circle» sieht vor, dass sich regelmässig jeden Monat bei einem Anlass sowohl ein Unternehmen wie auch eine gemeinnützige Einrichtung präsentieren dürfen.

Das Recht zur Präsentation des Unternehmens am darauffolgenden Anlass wird im Rahmen einer Versteigerung vergeben, wobei der Erlös direkt in die Kasse der an diesem Anlass anwesenden Organisation fliesst. «Uns Gründungsmitgliedern ist es ein Anliegen, eher unbekannte Hilfswerke einem grösseren Publikum präsentieren zu können», betonte Andreas Wenger, Präsident «swiss value circle».

Dass mit Beatrice Tschanz, Kommunikationsexpertin und frühere Medienverantwortliche der Swissair Gruppe, zudem eine ideale Botschafterin für den Verein gewonnen werden konnte, bewies «Madame Swissair» mit ihrer kurzen Ansprache gleich vor Ort. «Sehr oft beginnt etwas im Kleinen in der Hoffnung, etwas zu bewirken», sagte Tschanz und betonte, es sei wichtig, in einem Wirtschaftsnetzwerk nicht nur die Wirtschaft im Auge zu behalten, sondern auch die Unterstützung von karitativen Organisationen.

Weiterentwicklung des «Swissair Network Circle»

Beim «swiss value circle» handelt es sich um eine Weiterentwicklung des «Swissair Network Circle», welcher 2010 für ehemalige Swissair-Mitarbeitende gegründet wurde und mittlerweile über 3000 Mitglieder in rund 60 Ländern umfasst. Beim neu gegründeten Verein möchte man auf Mitglieder setzen, welche in ihrer beruflichen Karriere schon viel erreicht haben und eine hohe persönliche Integrität aufweisen.

Ein Beitritt zum «swiss value circle» erfolgt aufgrund einer persönlichen Einladung eines Mitglieds und der Zustimmung aller Vorstandsmitglieder. Der Unterschied zu bereits bestehenden Serviceclubs besteht gemäss Wenger in der Gleichgewichtung von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wertschaffung. Zudem bestehe keine Verpflichtung für die Mitglieder in Form von Präsenzauflagen oder Einsatz in sozialen Hilfsprojekten. «Unser Ziel ist Qualität statt Quantität. Wir wollen gute Geschäftskontakte aufbauen und vor allem kleinere Hilfsorganisationen bekanntmachen.»

Am Kickoff-Event präsentierte sich als erstes das Biotech-Unternehmen Omnimedica AG, ein Spin-Off-Unternehmen der ETH. Hans Holzgang, CEO, Pharmazeut, Tüftler und Biotech-Spezialist, erzählte auf humorvolle Art wie aus einer «naiven Idee» ein erfolgreiches Unternehmen mit klinisch-therapeutischen Kosmetikprodukten über Nahrungsergänzungs- bis hin zu Lifestyle- und Wellness-Produkten wurde.

Im Anschluss daran stellte Geschäftsführerin Janine Händel die Förderstiftung «Roger Federer Foundation» vor. Diese unterstützt Bildungsprojekte in der Region des südlichen Afrika, aber auch in der Schweiz. Das Engagement konzentriert sich auf die Verbesserung der Bildungsqualität auf Primarschulstufe sowie der frühkindlichen Bildung. In der Schweiz steht die ausserschulische Förderung von Armut betroffener Kinder im Vordergrund. Das ambitionierte Ziel der Stiftung ist es, bis Ende Jahr einer Million Kindern den Zugang zu qualitativ überzeugender Bildung zu ermöglichen.

Das Wie ist wichtiger als das was

«Roger Federer war 22 Jahre alt, als er diese Stiftung gründete», sagte Händel. Da seine Mutter Südafrikanerin sei, habe er einen besonderen Bezug zur Region des südlichen Afrikas. Nachhaltigkeit erreiche man nur, wenn die Betroffenen vor Ort mobilisiert und gestärkt werden. «Wie wir es machen, ist wichtiger als was wir machen», betonte die Geschäftsführerin und erzählte anhand des Beispiels von Schulmahlzeiten, welchen Ansatz die Stiftung verfolge. «Die Menschen im Land übernehmen selbst die Verantwortung. Wir zeigen ihnen den Weg.»

Klotens Stadtpräsident zeigte sich von der Idee des neuen Netzwerkes positiv überrascht. «Die Kombination von Wirtschaft und Karitativem ist spannend – ein guter Ansatz.» Am 12. Februar wird es die Organisation «Tischlein deck dich» sein, welche unterstützt wird. 340 Franken ist ihr bereits zugesichert – ersteigertes Geld des Unternehmens, welches sich an diesem Tag präsentieren darf.

(Zürcher Unterländer)