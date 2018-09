Wirtschaftsforum widmet sich den Herausforderungen der Digitalisierung

Ein Thema finden, das viele Leute anspricht, aktuell ist und sein eigenes Interessenfeld abdeckt. So beschreibt der OK-Präsident und Gemeinderat von Dänikon Ueli Sauter die Suche nach dem Motto für das diesjährige Wirtschaftsforum Furttal. Fündig geworden ist er schliesslich beim Thema Digitalisierung. «Die meisten KMU müssen sich zurzeit mit diesem Thema beschäftigen», sagt er. Die Digitalisierung sei eine grosse Herausforderung für die Wirtschaft und auch für uns als Menschen. Das Wirtschaftsforum will deshalb «der Zukunft voraus sein», die Auswirkungen spüren und abschätzen können.

Hinzu kommt, dass Ueli Sauter und sein OK-Team einen passenden Moderator für dieses Thema gefunden haben: Tobias Müller, SRF-Moderator der Wissenssendung «Einstein». «Ich kenne Tobias Müller von der Sendung ‹Einstein› und schätze ihn sehr als Moderator», sagt Sauter.

In Absprache mit dem SRF-Aushängeschild hat Sauter deshalb die beiden Referenten Gerd Leonhard, Futurist, und Bernhard Heusler, ehemaliger Präsident des FC Basel, gewinnen können. Über ein weiteres OK-Mitglied habe sich dann auch noch der Kontakt zu Sita Mazumder, Professorin für Informatik, ergeben.

Verschiedene Interessenfelder

Ueli Sauter ist überzeugt von den Referenten. «Wir haben eine sehr gute Mischung und können verschiedene Interessenfelder abdecken.» Mazumder sei eher für den technischen Teil zuständig und berichte unter anderem über die Gefahren im Internet, Heusler könne von seinen Erfahrungen im Wettbewerb des Spitzensports berichten und Leonhard werfe einen Blick in die Zukunft.

Vor den Referaten können die Besucher ausserdem nach Wunsch zwei Workshops besuchen, ein Konzept, das sich gemäss Sauter bewährt hat. Flavio Niederhauser, Geschäftsführer von Chief Digital Community, erzählt von den Herausforderungen der digitalen Transformation im KMU und Patrick Köchli, Gründer der Menova GmbH, klärt die Besucher über Blockchain, Kryptowährungen und andere neue Begriffe auf.

Das Wirtschaftsforum setzt sich zum Ziel, das Furttal als attraktiven Standort zu erkennen, zu fördern und zu positionieren. Ausserdem sollen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erhalten oder sogar verbessert werden. Wie Sauter sagt, richtet sich das Forum in erster Linie an KMU und an leitende Personen aus dem Grossraum Furttal. Natürlich seien aber alle Personen willkommen, die sich für die Digitalisierung interessieren.

(Zürcher Unterländer)