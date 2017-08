Wo Asia-Lounge auf Burgmauern trifft

Mitten im Zentrum Niederglatts, an der Hauptschlagader der fast 5000 Seelen zählenden Gemeinde, der Kaiserstuhlstrasse, da steht der Löwen. Wer das Gasthaus betritt, fühlt sich gleich in eine andere Welt versetzt. Ein historisches Sichtmauerwerk erinnert an alte Ritterburgen und wunderschöne, alte Balken erzählen von vergangenen Zeiten. Und diese reichen weit zurück.

Der stattliche Gasthof wird bereits 1592 erstmals erwähnt, damals noch unter dem Namen «Tavernenwirtshaus zum roten Löwen». «Im unteren Stock waren die Pferdestallungen untergebracht. Postkutscher wechselten die Pferde, um am nächsten tag mit «neuer Energie» die Reise fortzusetzen», weiss der heutige Löwen-Wirt und Chefkoch Patrick Egloff zu berichten. Oben waren die Verpflegungs- und Unterkunftsmöglichkeiten.

Telefonzelle und Fischtheke

1895 wurde im Löwen das erste Telefon des Dorfes installiert. Der damalige Wirt besass das alleinige Fischerpatent für die Glattstrecke Hofstetten-Höri. An Sonntagen wurde schon bei Tagesanbruch gefischt. Die Barben, Forellen und seltene Aale wurden in den Brunnen unter die Linde gebracht. Im Verlaufe des Vormittages kamen die Dorfbewohner und kauften sich ihre frischen Fische. Gegen Mittag fanden sich auch andere Gäste zum Fischmahl ein.

Auch in den folgenden Jahrzehnten blieb der Löwen der Treffpunkt des Dorfes. Im oberen Stock befand sich schliesslich der Gemeindesaal, wo Gemeindeversammlungen und Theateraufführungen stattfanden – bis die Gaststätte 1978 schliessen musste. Eine Komplettsanierung war fällig. Erst 1987 wurde das Restaurant wieder eröffnet. Nach einigen Wirtewechseln übernahm schliesslich Egloff 1993 das Ruder.

Ein Sieg mit Folgen

Der gelernte Koch arbeitete zuvor in verschiedenen Stadtzürcher Hotels wie dem Schweizerhof. Nach einer Ausbildung an der Hotelfachschule übernahm er den Löwen. Und dies offensichtlich mit Erfolg, wie zuletzt der erste Platz bei der beliebten SRF-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» zeigte. Die Sendung flimmerte Anfang Jahr über den Bildschirm.

Egloff schwang damals gemeinsam mit Alt-Nationalrat Urs Hany den Kochlöffel und räumte gleich ab. Die Auszeichnung blieb nicht ohne Folgen. «In den ersten Wochen nach der Sendung wurden wir regelrecht überrannt.» Vor allem viele alte Stammgäste seien wieder zurückgekehrt. Aber auch einige neue Gäste hätten einen Blick in die Gaststätte werfen wollen. Manche seien sogar von weit her gekommen. «Wir hatten auf einmal Gäste aus Winterthur, Basel oder St. Gallen, die nach einem Tagesausflug in der Region bei uns einkehrten, weil sie die Beiz im Fernsehen gesehen hatten.»

Der Fernseh-Auftritt hatte noch einen anderen Effekt: Auf einmal war das in der Sendung gekochte Menü, «Straussenfilet an einer Passionsfruchtsauce», der Renner. «Zuvor konnten sich viele Gäste unter diesem Menü nichts vorstellen», erzählt der 50-jährige Neeracher, der ansonsten hauptsächlich auf traditionelle Kost setzt. Die Hausspezialität ist das Miskratzerli, das es in vielen Variationen gibt. Bekannt ist der Löwen auch für die verschiedenen Steaks und Cordon Bleus.

Mit Hany verbindet Egloff eine lange Freundschaft. Der Nieder-hasler Politiker sei ein Stammgast der ersten Stunde. Der Promi greift im Löwen nicht nur vor der Kamera zu Kochtopf und Kelle, wie Egloff beteuert. «Er hilft oft aus, wenn wir mehrere Gesellschaften haben.»

Denn zum Löwen gehört auch das Riegelstübli mit der liebevoll bemalten Originaldecke aus dem Jahr 1698 sowie der grosse Saal im Dachstock, der für Firmenessen, Hochzeiten und andere grössere Anlässe genutzt wird. In den vielen Jahren konnte Egloff dem passionierten Hobbykoch auch einige Profi-Tricks mit auf den Weg geben. «Es ist natürlich ein Unterschied, ob man für 10 oder 100 Personen kocht.»

Neben Hany würden auch andere Promis im Löwen verkehren. Welche das sind, darüber schweigt der Wirt. Übrigens: Der Überlieferung nach soll schon Gottfried Keller im Löwen verkehrt haben. Dies konnte jedoch bisher nicht nachgewiesen werden.

Buddha mit Burg-Ambiente

Doch nicht nur Promis und Fernsehshows verhalfen in der Vergangenheit dem Löwen zu einer gewissen Bekanntheit. In der Region und auch über sie hinaus ist der Löwen vielen wegen seiner einzigartigen Lounge ein Begriff , in der asiatisches Interieur auf alte Burgmauern trifft – und dies im warmen Licht der rot verkleideten Fenster. Die Lounge besteht seit 2004.

Sie war damals eine der ersten in der Region. «Selbst in der Stadt gab es damals nicht viele Lounges.» Die Idee dazu entstand aus der Not: «Wir hatten vorher zwei grosse Sääle, das war einer zu viel.» Die Idee für das Interieur kam dann von Egloffs Frau, die multikulturell interessiert ist.

Das Publikum in der Lounge ist bunt gemischt. Büezer und Geschäftsleute, Cliquen und Pärchen treffen sich hier und genehmigen sich einen Drink. Am Wochenende legt ein DJ auf. Oft gibt es Live-Musik von Schlager über Rock n’Roll bis hin zu Rock. Da findet sich für jeden etwas.

(Zürcher Unterländer)