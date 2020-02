Wo die Glattalbahn hinkommt – ein Blick ins Kloten von 2028

So richtig vorgestellt wurde dieses Vorhaben noch nicht. Dass es Kloten ziemlich stark verändern wird, ist aber schon heute absehbar. Allmählich sickern immer mehr Informationen über die Verlängerung der Glattalbahn durch. Aktuell sind es einzelne Visualisierungen, die von der Ankunft der Trams im Stadtzentrum von Kloten berichten.

Es sind lediglich digitale Bildmontagen, aber sie vermitteln erste Eindrücke von dem, was buchstäblich auf die Flughafenstadt zurollt – und quer durchs Zentrum fährt bis ins Gewerbegebiet Grindel nach Bassersdorf.

Sitzstufen am Altbach

Eine dieser Visualisierungen zeigt auf den ersten Blick eine nicht einzuordnende Strassensituation irgendwo in Kloten. Da ist ein Tram zu sehen, das auf einer Quartierstrasse an einem Geländer entlangrauscht. Dahinter verweilen auf einer Art Treppe Menschen in einer parkähnlichen Umgebung. Diesen Ort findet man heute unweit des Stadthauses, direkt am Altbach.

Die Schienen auf der Visualisierung folgen dem Verlauf der Geerenstrasse, die heute von Büschen und Bäumen gesäumt ist und deshalb nicht viel vom Wasserlauf preisgibt. Auf der anderen Strassenseite liegt die Square-Überbauung am Stadtplatz. Das rote Ende des Backsteingebäudes sowie die dahinter liegenden Neubauten, die anstelle der ehemaligen Milchhütte entstanden sind, dienen als Orientierungshilfe.

Hochwasserrisiko bannen

Am Altbach stehen also grössere bauliche Anpassungen an. Nicht erst, wenn die Tramgleise verlegt werden, sondern schon davor. Damit die Trams nämlich auf dieser Achse mitten durch Kloten verkehren können, muss das Gebiet zuerst gegen Hochwasser abgesichert werden. Denn Kloten und der Flughafen weisen eines der grössten Hochwasserrisiken im Kanton Zürich auf, warnen die Behörden.

In dieser Gegend steht eine «bedeutende und leistungsfähige Infrastruktur auf engem Raum». Entsprechend hoch wären die Kosten bei einem Schadensereignis, das wissen auch die Planer der Glattalbahnverlängerung seitens der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG).

Das vom Regierungsrat des Kantons Zürich 2018 in Auftrag gegebene Vorprojekt soll gemäss Angaben der VBG bis Frühling 2020 abgeschlossen sein. Im Frühsommer will man die Bevölkerung an einem Informationsanlass über die weiteren Pläne genauer ins Bild setzen. Der Baubeginn zur Umsetzung dieses Vorhabens soll 2025 erfolgen. Die ersten Trams werden hier nicht vor 2028 fahren.