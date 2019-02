Wooz Club wird zum Kulturkeller

Der Wooz Club bekommt einen neuen Namen: Kulturkeller Bülach. Die Massnahme wurde getroffen, weil man sich von den Namensgebern des Wooz Club getrennt hat.

Yes GmbH heisst die Firma, die hinter dem Wooz Club – dem Nachfolger des UG Clubs in Bülach – steht. Doch mit dem Urteil vom vergangenen November hat der Konkursrichter des Bezirksgerichts Horgen über die Yes GmbH den Konkurs eröffnet. Chris Zellner hat für die Yes GmbH gearbeitet, war damals aber vor allem für die Technik zuständig. Als das Unternehmen die Miete nicht mehr bezahlen konnte, gründete er mit einem Geschäftspartner seine eigene Firma, die Event Nerds GmbH. Sie bezahlte die Mietschulden der Yes GmbH und konnte dadurch den Standort unter der Autobahnbrücke übernehmen.

Eine Zeit lang arbeitete man mit den Namensgebern des Wooz Club zusammen. Nun aber geht man getrennte Wege.

Neuer Name, neue Strategie

Auf die Frage, warum man sich für den Namen Kulturkeller entschieden habe, antwortet Zellner: «Das entspricht mehr dem, was ich mir vorgestellt habe.» Nun soll, wie bereits beim Einzug des Wooz Club ursprünglich angekündigt, eine Location entstehen, die etwas für alle bietet. Sowohl Musik als auch andere Projekte wie Theater sollen darin Platz finden. Die Event Nerds GmbH will also hin zu Anlässen im multikulturellen Bereich und weg vom Techno. Beispielsweise habe man eine Anfrage für ein Heavy-Metal-Konzert im Mai erhalten. «Wir sind bereits mit der Kulturabteilung der Stadt in einer Diskussion über ein neues Projekt», sagt Zellner.

Es werde Licht

Die Location kann nun auch von Privatpersonen für Anlässe gemietet werden. Man hat in der Location neue Fenster eingesetzt und es gibt nun auch Tageslicht. «Wir sind kein dunkles Loch mehr», sagt Zellner. «Nun kann man auch am Tag einen Anlass in dem Lokal durchführen. Man erkennt es nicht wieder.»

Die Inneneinrichtung ist jedoch noch dieselbe wie nach dem Umbau vom UG zum Wooz. (Zürcher Unterländer)