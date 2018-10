Youtube-Star lässt Teens kreischen

Lautes Gekreische hallte am Samstag durch das Einkaufszentrum Glatt. Aber nicht etwa ein Notfall verängstigte die Besucher sondern Fans machten ihrer Freude Luft, endlich auf ihr Idol zu treffen. Denn ein Star der besonderen Art fand sich in Wallisellen ein für ein «Meet and Greet». Die Youtuberin Julia Maria, besser bekannt unter ihrem online Kunstnamen xLaeta – so nennt sie sich in ihren Videos – trat in der Migros auf. Die Anwesenheit der 22-Jährigen hatte 300 ihrer Fans ins Glattzentrum gelockt. Das ist nicht weiter verwunderlich. Auf Instagram als auch auf YouTube folgen der jungen Deutschen etwa 1,7 Millionen Menschen.

xLaeta ist ein Internetstar, der Videos ganz verschiedener Art produziert: Sie gibt Beautytipps, testet auch mal Katzenfutter, postet Videos über ihren Wohnungswechsel oder gibt Do-it-yourself-Ratschläge. Drei Mal in der Woche erscheint ein Video von xLaeta. Diese werden regelmässig von mindestens 200 000 Menschen angeschaut, meistens von noch mehr. Zum Vergleich: Der Tagesanzeiger erreicht eine Auflage von knapp 150 000 Exemplaren täglich.

Eine neue Beautylinie

Der Grossteil der Follower von xLaeta sind jung. Zwölf bis achtzehn Jahre sind die Fans der Youtuberin alt. Das merkt man auch am Empfang im Glattzentrum. Die 300 Gratistickets für das Meet-and-Greet, haben sich vor allem zwölf bis fünfzehnjährige Mädchen geholt. Grund für den Besuch xLaetas war die Lancierung einer neuen Beauty-Serie, welche die junge Frau mitentwickelt hat. Seit September ist die Linie in der Migros zu haben. Zwischen Regalen voller Körperbutter und Shampoo der neuen Serie durften also die Teenager ihr Idol in die Arme schliessen und sich Autogramme holen.

Die Fans waren begeistert und sichtlich nervös. Die 12-jährige Ines Coelho aus Dübendorf steht in der ersten Reihe, um den Star zu treffen. «xLaeta ist mein Idol», meint die Schülerin, «sie weiss, was unterhält. Und in ihren Videos ist sie nett und sympathisch.» Die Haarpflegeprodukte von ihrem Idol möchte sie natürlich unbedingt auch probieren.

Teenager als Fans und Käufer

Andrea Gloor ist Brandmanagerin bei der Mibelle-Group, der die neue Marke gehört. Sie erzählt: «Es war wirklich eine Kooperation mit xLaeta.» Jeder Flyer und jedes Poster sei von der Online-Beeinflusserin abgenommen worden. «Authentizität ist dabei natürlich sehr wichtig.» Stets im Auge ist dabei die Käufergruppe der Produktreihe. Denn besonders die jungen Fans der Youtuberin sollen angesprochen werden. «Unsere Zielgruppe ist zwölf bis achtzehn Jahre alt», sagt die Brandmanagerin.

Das Teenie-Idol gibt derweil fleissig Autogramme und lässt Selfies mit sich machen. Sie sei froh endlich auch hier ihre Fans zu treffen. «Die Schweiz kommt immer ein bisschen zu kurz», räumt xLaeta ein. Der persönliche Kontakt sei schön. «Normalerweise liest man ja nur die Kommentare unter den Videos.» Sie würde sich jedenfalls über weitere Meet-and-Greet-Anlässe freuen. Darüber dürften sich auch ihre Fans freuen. Und mit schön gepflegten Haaren weiterkreischen. (Zürcher Unterländer)