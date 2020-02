ZKB erzielt Rekordertrag, schliesst aber zwei Filialen in der Region

Die Zürcher Kantonalbank konnte gestern ausgezeichnete Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 präsentieren. Die Bank erzielte einen Rekordertrag von über 2,4 Milliarden Franken. Das Kundenvermögen ist ebenfalls auf einen Rekordwert gestiegen und liegt nun bei 333 Milliarden Franken. Und damit nicht genug:Der Konzerngewinn steigt gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent auf 845 Millionen Franken. «Die ZKB hat damit den zweithöchsten Konzerngewinn ihrer 150-jährigen Geschichte erwirtschaftet», jubiliert das Unternehmen.

Der ZKB geht es also blendend. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner von Rafz und von Dietlikon werden trotzdem einen Abbau der Dienstleistungen der Kantonalbank in Kauf nehmen müssen. Nebst den Geschäftszahlen teilte die ZKB nämlich gestern auch mit, dass in diesen beiden Gemeinden nebst drei weiteren im Kanton die Schalter nur noch bis spätestens weiterhin bedient werden und danach eingestellt werden. Die Bank begründet dies mit der markant abnehmenden Nachfrage nach diesen Dienstleistungen.

Auch die Postfiliale steht auf der Kippe

In Rafz war die ZKB die letzte Bank, die noch eine Filiale mit einem Schalter betrieb. Künftig werden Kundinnen und Kunden, die nicht nur Geld abheben wollen oder kein E-Banking nutzen wollen, nach Eglisau pilgern müssen. «Das ist ein weiterer Dienstleistungsabbau, das kann man nicht beschönigen», kritisiert der Rafzer Gemeindepräsident Kurt Altenburger (SP). «Für gewisse Leute ist es sehr bedauerlich, dass sie nun keine Option mehr haben, am Schalter ihre Geschäfte abzuwickeln.» Er sei indes nicht überrascht von dem Entscheid. «Der Schalter war ja nur noch jeweils drei Stunden am Nachmittag besetzt. Das Verhalten der Leute in Bezug auf Bankgeschäfte hat sich einfach geändert. Es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Zeichen unserer Zeit», sagt Altenburger.

Bitter für Rafz: Das Dorf verliert dadurch erneut ein ehemals wichtiges Dienstleistungsangebot. In den vergangenen Jahren war auch schon der Betrieb des SBB-Schalters am Bahnhof eingestellt worden. Und auch die Postfiliale steht auf der Kippe: Die Post hat den fortwährenden Betrieb nur bis 2020 zugesichert, die Rafzer Filiale ist eine von 26, welche das Unternehmen auf eine mögliche Schliessung hin überprüft. «Sollte das passieren, würden wir aber auf die Barrikaden steigen», sagt der Gemeindepräsident. Die Post habe nochmals ein ganz anderes Kundensegment als die ZKB-Filiale und werde von der ganzen Region her angefahren. «Für die Post ist die Nachfrage definitiv vorhanden und eine Agenturlösung kann nicht dasselbe Angebot bieten.»

Auch in Dietlikon war der Schalter der ZKB der letzte Bankschalter in der Gemeinde. «Es ist sehr schade, dass die Gemeinde dieses Angebot verliert», sagt die Dietliker Gemeindepräsidentin Edith Zuber (SVP). Auch sie sieht in der Digitalisierung den Hauptgrund für den Dienstleistungsabbau der Bank.

Zuber kritisiert generell den Abbau von Schaltern bei Banken oder bei der Post. Sie ist nicht überzeugt davon, dass die Strategie dieser Unternehmen aufgeht. «Die Menschen an der Front geben ihren Unternehmen ein Gesicht. Wenn dieser Kontakt verschwindet und nur noch digital oder über Maschinen hergestellt wird, fällt es den Kunden auch leichter, die Firma einfach zu wechseln.»

Zuber hofft nun vor allem, dass die Zürcher Kantonalbank nicht ganz die Bedürfnisse ihrer Kunden aus den Augen verliert. «In Dietlikon wohnen 8700 Menschen. Und es gibt hier 6000 Arbeitsplätze.» In der Gemeinde sind nicht nur zahlreiche Firmen angesiedelt, die Gemeinde verfügt auch über eine der grössten Industrie- und Gewerbezonen der ganzen Schweiz. «Für diese Geschäftskunden muss eine gute Lösung gefunden werden», fordert die Gemeindepräsidentin.