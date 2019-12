ZKB-Geschenk wird zum Notgroschen

Nachspiel zur Stadtblatt-Vorlage

Der Rat hat am Montag Ja gesagt zu einem Beitrag für das Bülacher Stadtblatt (ZU von gestern) Während vier Jahren sollen Beträge fliessen – anfänglich 50000, danach jährlich 5000 Franken weniger. Das entspricht dem Antrag der Kommission für Bevölkerung und Sicherheit: Insgesamt lagen vier Anträge vor, was für einige Unklarheiten sorgte. Romaine Rogenmoser (SVP), stellte am Montagabend in Aussicht, sie werde bezüglich der Sitzungsführung eine Beschwerde an den Bezirksrat prüfen. (dsh)