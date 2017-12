Die Fotografen des «Zürcher Unterländers» schenken der Leserschaft einen Weihnachtsbaum. In 14 Teilen wurde dieser durch den Advent hindurch abgedruckt. Jetzt hat die zu Papier gebrachte Tanne ihre Höhe von rund 1,25 Meter erreicht.

Die ersten Bilder von der dekorierten und fertig zusammengeklebten Tanne und deren Besitzern erreichten uns schon früh.

Die Klasse 3a im neuen Schulhaus Feld Mitte in Kloten hat am Dienstag ihren ZU-Weihnachtsbaum vollendet. Jetzt ziert er die Türe ihres Klassenzimmers und sorgt so für weihnachtliche Stimmung. zvg

Rosmarie Niemeier aus Dielsdorf fand die Idee mit dem ZU-Weihnachtsbaum zum Selberbasteln witzig. Jetzt klebt er mit zwei Glückskäfern bestückt an ihrer Haustür. Sibylle Meier

Mittlerweile haben uns noch zahlreiche weitere Bilder des prächtigen Weihnachtsbaumes und ihrer Besitzer erreicht.

Eliane Schwitter (5) aus Hochfelden. zvg

Regula Huwyler aus Dielsdorf und Begleithund Sultan. Sibylle Meier

Marlis Roth-Graf aus Embrach. zvg

Cecile Temperli aus Bülach mit ihrem Nachbarskind Naomi (4). Sibylle Meier

Unter allen, die bei der Baum-Aktion mitgemacht haben, wurden Preise verlost. Sie reichen von 10 mal 2 Kinogutscheinen (Kinos ABC und Bambi in Bülach oder Kino Claudia in Kloten) über zwei ZVV-Tageskarten (1. Klasse) bis zu 100 Franken Einkaufsgutscheinen (Coop).

Über die Hauptgewinne konnten sich die glücklichen Sieger unserer Weihnachtsaktion freuen. Ihre Weihnachtsbäume konnten sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Peter Blaser aus dem Klettgau (D) und sein Enkel Luan (9) freuen sich über zwei ZVV-Tageskarten. Sibylle Meier

Felix Meier aus Neerach bekommt einen 100-Franken-Einkaufsgutschein von Coop. zvg

Und hier zeigen wir nochmals das Video vom Aufbau des Baums durch die «ZU»-Fotografen.

Das Making of des ZU-Weihnachtsbaums (Video: Michael Caplazi / ZU-Fotografen

(Zürcher Unterländer)