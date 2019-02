Zahlungsmoral bei Bussen nimmt weiter ab

Beim Statthalteramt des Bezirks Bülach gingen im vergangenen Jahr rund 14100 Straffälle ein. Dies entspricht einer Zunahme von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der grösste Teil der Übertretungen betraf den Strassenverkehr, nämlich 60 Prozent. Diese Zahlen wurden gestern im Jahresbericht 2018 veröffentlicht.

Augenfällig ist, dass die Verstösse gegen Audienzrichterliche Verbote um fast 40 Prozent angestiegen sind. Dabei handelt es sich meist um Parksünder. Lenker, die ihr Fahrzeug unberechtigt auf privaten Parkplätzen abstellen, können von den Eigentümern angezeigt werden, sofern ein richterliches Verbot besteht.

Geringere Schäden

Ein weiteres Mal abgenommen hat hingegen die Zahlungsmoral. So wurden im vergangenen Jahr 22900 Bussenbezugsmassnahmen vorgenommen, rund 1800 mehr als im Vorjahr. In 3200 Fällen mussten Bussen letztlich gar in Vollzugsaufträge für Freiheitsstrafen umgewandelt werden.

Im Bezirk Bülach gab es 130 Brände. Die Schadenssumme war mit 3 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr (5 Millionen Franken). Es wurden lediglich vier Brandereignisse mit Schäden über 100000 Franken verzeichnet. Bei dreien davon betraf es Tiefgaragen. Auch die Elementarschäden gingen 2018 leicht zurück. Sie betrugen 2,4 Millionen Franken. Zum Vergleich: Der Bezirk Dielsdorf hatte in dieser Zeitspanne Elementarschäden in der Höhe von 25,9 Millionen Franken zu verkraften. Grund für die horrende Summe war das Unwetter Ende Mai. Auch im Bezirk Bülach entstand die grösste Schadenssumme bei einem Hochwasser, als eine Tiefgarage unter Wasser stand.

Mehr Beschwerden

Der Bülacher Bezirksrat, der gestern zusammen mit dem Statthalteramt ebenfalls den Jahresbericht veröffentlicht hat, verzeichnet einen starken Anstieg bei den Aufsichtsbeschwerden. Von den kantonsweit eingereichten Aufsichtsbeschwerden (154 Fälle) fielen alleine 40 im Unterländer Bezirk an. Im Vorjahr waren es noch deren 26. Mit einer solchen Beschwerde kann jedes staatliche Handeln oder Unterlassen bei der Aufsichtsinstanz angeprangert werden.

Der Bezirksrat erledigte 215 Rechtsmittel. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. Sie verteilen sich im Wesentlichen auf die Bereiche Kindes- und Erwachsenenschutz (41), Sozialwesen (65) und Schulwesen (36). 19 von ihnen wurden an die nächsthöhere Instanz weitergezogen, was rund 8 Prozent aller Fälle ausmacht (Vorjahr 15 Prozent).

Weiter überprüfte der Bezirksrat 63 Jahresrechnungen von Gemeinden und Zweckverbänden und hat 13 Entlassungsgesuche aus politischen Ämtern behandelt.

(Zürcher Unterländer)