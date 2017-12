Zank um Spendengelder der Kirche

KREISGEMEINDEVERSAMMLUNG SEKUNDARSCHULE NINIHO

Voranschlag 2018 trotz Kritik durchgewunken

Ohne grössere Diskussionen nahmen die 107 Stimmberechtigten (0,9 Prozent) an der Kreisgemeindeversammlung der ­Sekundarschule Niederglatt- ­Niederhasli-Hofstetten alle vier Traktanden an. Sogar den Voranschlag 2018 winkten sie am Mittwochabend im Schulhaus Eichi durch: Das Budget, das bei einem Aufwand von 15,2 Millionen ein Defizit von knapp 590 000 Franken vorsieht, erntete 100 Ja-Stimmen. Somit bleibt der Steuerfuss bei 25 Prozent. Für den Zusammenschluss der Musikschule Dielsdorf mit der Musikschule Zürcher Unterland stimmte ebenfalls eine deutliche Mehrheit. Die neue Rechnungslegung HRM2 – ohne Aufwertung des Verwaltungsvermögens – sowie die Statutenrevision des Sonderpädagogischen Schulzweckverbands Dielsdorf wurden gleich einstimmig angenommen.

Während in der Vergangenheit die IG Schule Niniho für hitzige Debatten rund um die Sekundarschule sorgte, zeigte sie sich am Mittwoch zurückhaltend: Wegen der Neubesetzung der Schul­leiterposition, mit der die Schulpflege seit dem Frühjahr beschäftigt ist, verzichte sie auf detaillierte Anfragen zum Budget, verkündete der Präsident Roger Huber. «Die anwesenden IG-Mitglieder werden den Voranschlag 2018 annehmen.»

Die RPK hatte zwar in ihrem Abschied die Annahme des Voranschlags ebenfalls empfohlen, doch nicht, ohne die Schulpflege zu kritisieren. So seien der RPK gewisse für die Prüfung relevante Dokumente «erst auf Aufforderung sehr kurz vor dem Abgabetermin des Abschieds» zugestellt worden. Die Schulpflege sei auf diesen Umstand hingewiesen worden. Dies wurde an der Versammlung weder von Schulpflege noch von RPK thematisiert. Auch fehlte bei der dort aufgelegten Empfehlung der RPK der kritische Abschnitt aus dem Abschied. Rolf Hofstettler, Präsident der RPK Niederhasli, sagte, dies sei mit abgesprochen gewesen. «Zum Zeitpunkt des Abschieds hatten wir zwei Geschäfte, die traktandiert waren, noch nicht zur Prüfung erhalten. Die Schulpflege hat diese allerdings nachgeliefert und wir konnten sie noch prüfen», erklärte Hostettler auf Anfrage.