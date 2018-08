Von 2008 bis 2018 – zehn Jahre Festival der Stille. Kaiserstuhl, das Aargauer Städchen am Rhein, ist schon lange als Ort der Kunst bekannt. Seit zehn Jahren organisieren Kaiserstuhler Künstlerinnen und Künstler auch das Festival der Stille. Mit künstlerischer Freiheit kann so auch erklärt werden, dass es sich zwar um die elfte Durchführung handelt, aber ein Zehn-Jahr-Jubiläum gefeiert wird.

Elftes Festival, sechs Konzerte

An den diesjährigen Konzerten des Festivals spielen wieder namhafte Künstlerinnen und Künstler, teilweise von Weltruf. Auch die beiden künstlerischen Leiter des Events, das Kaiserstuhler Ehepaar Daria Zappa und Massimiliano Matesic, spielen in Konzerten mit. So vor allem am grossen Jubiläumsanlass vom 26. August im grossen Festsaal des Eberhard-Baggermuseums Ebianum in Fisibach. Dabei werden auch das Zürcher Kammerorchester unter der künstlerischen Leitung des weltbekannten Violinisten Daniel Hope und der Mandolinen-Virtuose Avi Avital zu hören sein. Nachfolgend die Einzelheiten zu den Konzerten, die dies- und jenseits des Rheins gegeben werden.

Belle Epoque, Freitag, 17. August, 20.30 Uhr, auf der Kaiserbühne in Kaiserstuhl (Apéro im Foyer des Theaters ab 19.30, in der Pause und nach dem Konzert). Ein musikalisch-literarischer Abend mit Chansons und Romances von Tosti, Puccini, Debussy, usw. Mit Eleonora Contucci (Sängerin), Massimiliano Matesic (Klavier) und Peter Niklaus Steiner (Schauspieler).

Festival der Stille 2017 (Quelle: Youtube)

Kerzenkonzert, Samstag, 18. August, um 21 Uhr, in der Kirche von Kaiserstuhl (Apéro auf dem Kirchplatz ab 20 Uhr, in der Pause und nach dem Konzert). Mit Valentina Lisitsa am Flügel. Der Youtube-Star der Klassik spielt die Nocturnes von Friedrich Chopin bei Kerzenlicht.

Ensemble arcimboldo, Sonntag, 19. August, um 17 Uhr, Open-Air bei der Winzerkapelle Klettgau in Erzingen (bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Matthäus-Kirche Erzingen statt, Getränke und Snacks ab 16.30 Uhr, in der Pause und nach dem Konzert). Märsche und Polkas, Sarabandes und Menuette aus anderen Epochen mit dem Ensemble arcimboldo unter der Leitung von Thilo Hirsch (Trumscheit, Gesang, Sprecher). Es spielen Andreas Höhlen (Alt-Blockflöte), Raphael Meyer (Alt-Blockflöte), Hans-Christof Maier (Tenor-Blockflöte), Marc Pauchard (Bass-Blockflöte, Kuckuck), Karel Fleischlinger (Bogengitarre), Thilo Hirsch (Trumscheit, Gesang, Sprecher) und Felix Eberle (Pauken, Triangel, Kuhschellen, Löffel).

Vocal Jazz, Freitag, 24. August, um 20.30 Uhr, auf dem Weingut Engelhof in Hohentengen (Hausweine und Snacks ab 19.30 Uhr, während und nach dem Konzert). Mit dem Karin Ospelt Quartett mit Karin Ospelt (Gesang), Christoph Schwaninger (Klavier), Federico Abraham (Basso) und Florian Krause (Schlagzeug). Jazz Klänge aus Südamerika, den USA und der Schweiz.

Trio Rafale, Samstag, 25. August, um 20.30 Uhr in der Oberen Kirche in Bad Zurzach (Apéro im Gasthof zur Waag, Bad Zurzach, ab 19.30 Uhr). Elegische Klänge mit Maki Wiederkehr (Klavier), Daniel Meller (Violine) und Flurin Cuonz (Violoncello). Als Gast Marko Milenkovic (Viola). Werke von Sergei Rachmaninov, Daniele Giorgi und Maurice Ravel.

East meets west,East meets west, Sonntag, 26. August, um 17 Uhr im Ebianum-Festsaal in Fisibach (Apéro Riche nach dem Konzert), Jubiläums-Abschlusskonzert mit Daniel Hope und dem Zürcher Kammerorchester, Avi Avital (Mandoline), Daria Zappa (Violine), Shaher Fawaz (Tablas) und Massimiliano Matesic (Leitung, Cembalo). Gespielt werden die Streicher Serenade von Edward Elgar, «Anatomy of Melancholy», ein Konzert für Violine, Harfe, Streicher und Perkussion von Massimiliano Matesic, das Konzert für Mandoline in C-Dur von Antonio Vivaldi, die «Holberg Suite» von Edvard Grieg und «Warda » für Violine, Mandoline, Tablas und Streicher. (Zürcher Unterländer)