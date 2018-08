Zeitlose Musik für jedermann

Das offizielle Programm im Detail

Freitag, 14. September 19.30 Uhr: Brass Band Eglisau mit Jazz Solo-Sängerin Brigitte Wullimann. Rund 35 Musiker der Spitzenklasse swingen, jazzen und rocken durch die Epochen.



Samstag, 15. September 18 Uhr: connected-disconnected Ein Musical der Kantonsschule Zürich Nord, komponiert von Charl de Villiers. Mit Orchester und Schülern der KZN.



Sonntag, 16. September 10.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst. Time for Peace - die Friedensmesse zum Eidgenössischen Dank, Buss- und Bettag. Im Zusammenspiel der drei Kirchen und dem Cäcilienchor wird das zeitgenössische geistliche Werk vorgetragen und durch Musik, Wort und Gesang vertieft.



Sonntag, 16. September 15 Uhr: Eintracht Wallisellen und die Jugendmusik Wallisellen & Dübendorf spielen bekannte und zeitlose Melodien.



Montag, 17. September 19.30 Uhr: Toni VESCOLI&Co. Sie singen und spielen druckvollen Gitarrensound; Akkordeon und Fiddle. Ein grooviger, rootsiger Mix aus Rock und Blues und einem Schuss Country, gewürzt mit Cajun und Tex-Mex.



Dienstag, 18. September 19.30 Uhr: Max Lässer. Der Schweizer Gitarrist Max Lässer und das kleine Überlandorchester widmen sich der Musik des Alpenraumes: eng und weit, knorzig und luftig – bereichert vom Schwyzerörgeli-Spieler Markus Flückiger.



Mittwoch, 19. September 19.30 Uhr: Jazzchor Freiburg. Der Jazzchor Freiburg präsentiert ein facettenreiches Spektrum von Swing, Latin, Ethno, Funk bis Singer-Songwriter-Pop. Das Programm bietet die ganze Bandbreite des Vocal Jazz von Swing bis Fusion.



Donnertsag, 20. September 19.30 Uhr: Samuel Zünd, Bariton. Eine humoristisch-frivole Liederrevue aus dem Berlin der 20er Jahre. Der hochbegabte Bariton und begnadete Entertainer wird begleitet vom Pianisten Edward Rushton und von der Geigerin Nina Ulli.



Freitag, 21. September 19.30 Uhr: Bozen Brass mit Davide Corrodi & Maja Kucharczyk. Das Ensemble kombiniert Klassik, Traditionelles und Popmusik in einer wunderbar unterhaltsamen Bühnenshow. Mit Welt-Elite Tanzpaar Maja Kucharczyk & Davide Corrodi, das dazu akrobatisch über die Bühne wirbelt.



Samstag, 22. September 11 Uhr: Billy und Benno. Ein Mitmach- und Mitsingkonzert für Kinder bis ca. 9 Jahre und Erwachsene, die sich einen Spass gönnen. Samstag, 22. September 19.30 Uhr: Michael von der Heide. Mit seinem neuen Programm Hinderem Berg und den schönsten Schweizer Liedern im Gepäck. jhu



Alle Veranstaltungen finden im Saal zum Doktorhaus in Wallisellen statt. Der Vorverkauf startet am 13. August. Tickets sind erhältlich bei allen Starticket-Vorverkaufsstellen oder bei der Banhof-Apotheke in Wallisellen. Weitere Infos auf der Website: www.musikfesttage.ch.