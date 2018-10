Zeitreise mit Welthits, Glitzer und Glamour

Ungeduldig warteten am Samstagabend die Gäste auf den Auftritt der Coverband Abba 99. Die riesigen Lautsprecher und ein extra für diesen Anlass anwesender Tontechniker liessen bereits vermuten, dass die Musik an diesem Abend perfekt tönen wird. Sicherheitshalber wurden am Eingang Ohrstöpsel verteilt, sollte es dem einen oder anderen Besucher doch etwas zu laut werden. Noch ein Cüpli an der Bar, ein Hot Dog oder ein Stück Kuchen – dann ging der Vorhang auf. Da standen sie, die Kopien der schwedischen Kultpopgruppe Abba, in weiss-silbern glänzenden Kostümen. Zweimal Frau – blond und dunkel wie im Original – und gleich viermal Mann, zwei davon im Hintergrund. Das Publikum staunte und staunte gleich nochmals, als eine Sängerin auf Schwedisch sagte: «Jag är Agnetha» - ich bin Agnetha.

Die Abba-Party feiern

Los ging es mit «Mamma Mia» und «Dancing Queen». Die Gäste fieberten gleich mit, zückten Handys, wippten im Takt, sangen mit. Optisch schienen die Bandmitglieder eine gewisse Ähnlichkeit mit Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny zu haben. Doch auch wenn die Stimmen harmonierten und die Choreografie perfekt einstudiert war, blieb eine ganz leise Enttäuschung zurück. Es waren eben doch nicht ganz die Stimmen von Abba.

Mit grosser Bühnenpräsenz und Charme eroberte die Band jedoch im Nu die Herzen des Publikums. Für das zweite Set wurden die Kostüme gewechselt. Gold war diesmal angesagt – nochmals eine Spur glitzernder, nochmals eine Spur schriller. «Singt etwas lauter», rief «Agnetha» und forderte die sitzenden Gäste auf aufzustehen. «Im Sitzen funktioniert es nicht, eine Abba-Party zu feiern.» Brav machte das Publikum mit, sang lautstark zu «Chiquitita», schwang die Hände, während ein Hit den anderen jagte. Dass die Parts der blonden «Agnetha» ab und zu von der dunkelhaarigen «Anni-Frid» übernommen wurden, bemerkten nur wenige. Und es störte auch nicht.

«Wir wollten unbedingt etwas für das Dorf Höri machen», sagte Bettina Kahlert, Vorstandsmitglied des organisierenden Vereins Pro Höri. Sie selbst sei ein grosser Abba-Fan. «Wir hören diese Musik auch zu Hause.» Platz hätte es an diesem Abend für 400 Gäste gehabt. «Anscheinend ist es nicht ganz einfach, eine Halle zu füllen. Es gibt einfach überall interessante Anlässe.» Vereinspräsidentin Sandy Huber erzählte, dass die Idee für einen etwas grösseren Anlass ganz spontan entstanden sei. «Den Eintrittspreis von 25 Franken haben wir bewusst tief gehalten, damit alle es sich leisten können, an dieses Konzert zu kommen.» Kaum gesagt, drehte sie sich schon wieder um, klatschte den Takt zu «Super Trouper» mit und tauchte ein die Welt der Abba-Songs.

Stirnband und Schlaghosen

Ein riesiger Abba-Fan vor Ort war auch Arianna Ottiger. «Die Stimmung ist sensationell. Die Band kann das Publikum mitreissen und zum Tanzen animieren. Die Idee, eine solche Band nach Höri zu holen, finde ich toll.»

Unterdessen hatte Vorstandsmitglied Claudia Schmid am Buffet alle Hände voll zu tun. Als einzige in der Halle trug sie ein farbenfrohes Stirnband und Hosen mit Schlag. «Das Kostüm habe ich vor kurzem für eine 80er-Jahre-Party erstanden. Für heute schien es mir genau das Richtige zu sein.» Auch Claudia Schmid mag die Musik von Abba. «Ich kenne die Songs von meinen Eltern.»

Pärchen tanzten hüftenschwingend. Die Hände des Publikums schienen sich immer wilder zu bewegen, je länger der Abend dauerte. «Jeder Ton wird live gesungen», verkündete die dunkelhaarige Sängerin. «Björn» hatte seine weisse Elektrogitarre gegen eine schwarze ausgetauscht und blickte noch immer mit dem gleichen leicht amüsierten Gesichtsausdruck ins Publikum. Die Capes der Sängerinnen wirbelten bei jeder Drehung. Der Disco-Spirit war bis zur letzten Minute spürbar.

(Zürcher Unterländer)