Zeusler von Otelfingen gefasst

Der Sachschaden, der bei den zwei Bränden am 15. Mai in Otelfingen entstanden ist, beträgt mehrere zehntausend Franken (Artikel rechts). Gebrannt hatten kurz nacheinander eine Scheune und eine öffentliche Toilette. Nun meldet die Polizei, dass sie am Donnerstag zwei mutmassliche Täter eruieren und verhaften konnte.

14-jährige Zeusler

Die Behörden hätten intensiv ermittelt, steht in einer Mitteilung. Diese Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur von zwei 14-jährigen Jungs aus dem Bezirk Dielsdorf. Beide seien geständig, die Brände gelegt zu haben, heisst es weiter.

Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenenden Untersuchung der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft Unterland.

(Zürcher Unterländer)