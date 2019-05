Zirkusschüler laden zur Jubiläumsvorstellung in die Sporthalle

Was klein begann, ist mittlerweile zu einer Institution geworden in Dietlikon. Die Rede ist vom «Kinderzirkus am Bach». Dahinter stehen die international erfolgreichen Artisten Lorenz Matter und Cornelia Clivio. Vor zehn Jahren haben sie mit Zirkuskursen für Kinder begonnen.

Auch nach Jahrzehnten im Artisten- und Zirkusgeschäft steigt die Spannung auch bei Matter und Clivio noch immer vor jedem Auftritt. An diesem Wochenende steigt der Puls der beiden Dietliker fast noch mehr, da nicht sie selber auf der Bühne im Mittelpunkt stehen werden, sondern Dutzende Kinder und Jugendliche. Woche für Woche gehen sie ins Zirkus- und Akrobatiktraining und stehen jetzt vor einem besonderen Jubiläumsauftritt.

Präzision verhindert Unfälle

Die morgige Jahresaufführung findet in der Dietliker Sporthalle statt. Früher musste dafür jeweils noch eine Lokalität ausserhalb der Gemeinde gesucht werden. «In der Sporthalle haben wir jetzt genügend Platz für alle Freunde und Angehörigen. Und auch die Bevölkerung ist herzlich eingeladen», erzählt Matter.

Das Artistenpaar hat einmal mehr viel Herzblut und Engagement in die Vorbereitungen gesteckt. Clivio ergänzt: «Wir können gar nicht anders, als auch bei den Kindern – wie bei unseren eigenen Auftritten - auf jedes Detail zu achten. Es ist auch wichtig, Präzision zu zeigen in den Übungen, da diese auch nur dann sicher und unfallfrei ausgeführt werden können.»

Die Zirkus- und Akrobatik-Kurse richten sich an Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren. Clivio und Matter sind auch zertifizierte Jugend+Sport-Leiter, ihre Kurse entsprechend anerkannt. Morgen zum 10-jährigen Bestehen wird es an der Jahresaufführung Akrobatik und Zirkuskunststücke mit Luft- und Bodenartistik zu bestaunen geben. (red)