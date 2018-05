Zivilschützer üben Erdbeben-Szenario

Als Übungsleiter Patrick Bachmann vorgestern Mittwochabend den simulierten Alarm auslöst, wissen die 52 Mitglieder des Wiederholungskurses 1 im Ortskommandoposten noch nicht, dass ihnen eine Nachtübung bevorsteht.Bachmann, der im richtigen Leben an der Universität Zürich nach Gesetzmässigkeiten in sozialen Netzwerken forscht, repräsentiert gleichzeitig auch noch die Blaulichtorganisationen wie Polizei, Feuerwehr und Sanität. Weil diese bereits fiktiv seit mehreren Stunden im Einsatz stehen und dringend auf Unterstützung angewiesen sind, haben die Ronn-Gemeinden entschieden, in Niederhasli kurzfristig ein Lagezentrum einzurichten.

Im Falle dieses Übungsszenarios verursachte ein sehr starkes Erdbeben mit Epizentrum südlich von Oberglatt schwere Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur. Ausserdem werden mehrere Personen in einem Rümlanger Waldstück vermisst. Schliesslich stösst auch noch das Funksystem Polycom an seine Leistungsgrenze, es muss eine Telefonleitung im klassischen Stil gelegt werden.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt zeigt sich laut Bachmann, wie gut die Entscheidungsträger mit Mensch und Material umgehen können. Denn statt einer Gesetzmässigkeit dominiere zuerst einmal ein «ordentliches Chaos».

Ruhe und Überblick bewahren

Mit einem kleinen Inserat hat die Zivilschutzorganisation Ronn interessierte Bürger eingeladen, als Zuschauer dem Geschehen beizuwohnen. Gekommen waren weder Einwohner noch Behördenmitglieder. «Offenbar fehlte noch ein schmackhaftes Angebot, wie Wienerli und Brötli, um die Leute zu mobilisieren», stelltZivilschutzkommandant René Mathyer schmunzelnd fest. Vielleicht seien auch die Nachtstunden oder der strömende Regen verantwortlich dafür.

Bereits in der ersten kurzen Verschnaufpause gibt es für den «Kadi» Erkenntnisse, wie die Situation noch besser gemeistert werden könnte. «Am Anfang will man die Einsatzkräfte an jeden Schadenort hinsenden, doch mit der Zeit wird man richtiggehend überhäuft von den Ereignissen und muss Prioritäten setzen», erklärt Mathyer. Der frühere Interimskommandant Nico Brand kann dies bestätigen. Er wurde schon mehrere Male in der Vergangenheit beübt und ist heute eine wertvolle Stütze für Ma­thyer.

Am Eingang der Zivilschutzanlage steht Zivilschützer Amir Jerbi aus Rümlang. Für ihn bedeutet diese überraschende Nachtübung eine willkommene Abwechslung. «Normalerweise ist in einem WK der Tagesablauf genau festgelegt, nun kommen wir halt etwas an unsere Grenzen», erklärt der angehende Feldweibel. Nachdem nun die Truppe die Schadenplatzbeleuchtung und ein Löschwasserbecken für die Feuerwehr bereitgestellt hat, ist es Zeit für den Kommandanten, sich vor Ort einen Überblick zu verschaffen. Die Einsatzorte dazu wurden mit den zuständigen Förstern und den betroffenen Waldeigentümern abgesprochen.

Schweiz als Erdbebenland

Laut Aussagen des Erbebendienstes an der ETH Zürich verzeichnet die Schweiz rund vier Erdbeben pro Tag. Das letzte leichte Erdbeben der Stärke 2,9 ereignete sich am 16. Mai in der Ortschaft Chatel-Saint-Denis im Kanton Freiburg. Ein dem Übungsszenario gleich starkes Erdbeben von 6,3 fand im Jahr 1949 statt. Damals beklagte die Stadt Sierre vier Tote und über 3000 beschädigte Gebäude. Das heutige, fiktive Erdbeben bringt die Zivilschützer erstmals kurz nach Mitternacht an die körper­liche Grenzen. Viele sind es nicht gewohnt, in der Nacht zu arbeiten.

Der Kommandant reagiert schnell und verordnet gezielte Ruhepausen. Noch gilt es, eine unter vier Holzstämmen verschüttete und verstorbene Person zu retten. Welcher Stamm muss zuerst mit dem Dreibein und dem Seilzug gehoben werden? Bachmann weist an diesem Punkt hin, dass man in der Realität natürlich auf die Motorsäge zurückgreife. Während der Übung fällt die moderne Ausrüstung auf. So stehen leicht zu tragende Generatoren sowie leistungsstarke Wasserpumpen im Einsatz.

Für den Übungsleiter, den Kommandanten und seine Mannen fand um 6 Uhr das Abtreten statt. Patrick Bachmann, der Regie geführt hatte, sieht nach der «sehr erfolgreichen Übung» schon jetzt Verbesserungspotenzial in der Startphase, die er Chaosphase nennt. Ausserdem müsse das Lagezentrum mit mehr Stabsassistenen besetzt und die Befehlsausgabe an die Einsatzkräfte verbessert werden.

Heute Freitag findet eine vollumfängliche Analyse des Einsatzes statt. Mit Hinblick auf die nächstjährige Inspektion der Zivilschutzorganisation Ronn bekommt diese Nachtübung einen umso höheren Stellenwert.

(Zürcher Unterländer)