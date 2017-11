Zivilschutz will den Ernstfall üben

Eine Katastrophe wünscht sich niemand herbei, auch Peter Schwarz nicht. Doch anders als die meisten würde Schwarz von einer Überschwemmung oder einem Bergsturz auch profitieren können: Denn als Kommandant der Zivilschutzorganisation Hardwald würde sich ihm dadurch die Gelegenheit bieten, seine Zivilschützer in einen echten Einsatz zu schicken. «Das wäre in doppelter Hinsicht eine gute Sache», erklärte Schwarz am Jaresschlussrapport der ZSO Hardwald, zu welcher die Gemeinden Kloten, Opfikon, Dietlikon, Basssersdorf und Wallisellen gehören.

«Erstens könnten wir dadurch externe Hilfe leisten an einem Ort, wo sie wirklich benötigt wird. Und zweitens könnten wir Erfahrungen sammeln, von welchen wir bei zukünftigen Einsätzen profitieren könnten.»Dieses Jahr hätte es beinahe geklappt. Als ein Bergsturz im August das malerische Dörfchen Bondo zuschüttete und acht Menschenleben forderte, wollte Schwarz helfen. Er bot den Einsatzkräften in Graubünden die Unterstützung der ZSO Hardwald an, die mit ihren über 600 Dienstleistenden zu den grössten Zivilschutzorganisationen des Kantons Zürich gehört.

Doch die ZSO Hardwald wurde nicht benötigt, genügend andere Kräfte waren in Bondo im Einsatz. «Ich hoffe deshalb, dass wir nächstes Jahr die Gelegenheit erhalten, mitzuhelfen und den Ernstfall zu erproben.»

Einsätze sollen besser vorbereitet werden

Im Grossen und Ganzen zog Peter Schwarz an seinem Schlussrapport ein positives Fazit für das Jahr 2017. Die Einsätze zugunsten der Allgemeinheit seien gelungen. «Dazu gehörte etwa eine Ferienwoche mit rund 20 Bewohnern der Stiftung Pigna im Tessin. Der Zivilschutz betreute die Feriengäste während sechs Tagen rund um die Uhr», führte Schwarz aus. Auch habe man nun vermehrt damit beginnen können, die Zusammenarbeit mit Partner wie Feuerwehr oder Polizei zu trainieren.

«Da die ZSO Hardwald erst vor drei Jahren durch einen Zusammenschluss der Zivilschutzorganisationen der jeweiligen Gemeinden entstanden ist, waren wir in den ersten beiden Monaten vor allem auch mit uns selbst beschäftigt», sagte Schwarz dazu. Diesen Prozess habe man indes im zweiten Jahr abschliessen können, wodurch man sich dieses Jahr vermehrt um Partnerarbeit habe kümmern können.

Indes, nicht alles verlief wunschgemäss. Die Übung «Riforma 3», welche von kantonalen Experten beobachtet wurde, klappte nicht wie geplant. «Die Übungsleiter waren teils überfordert und es kam zu einigen organisatorischen Pannen», sagte Schwarz. So waren etwa einige Übungsplätze nicht bereit oder Figuranten wurden am Treffpunkt nicht abgeholt. Schwarz hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Übungsplanung besser zu schulen und seine Kadermitglieder noch mehr zu fördern.

Und noch in einem weiteren Bereich ist Schwarz unzufrieden: Mit der IT hadert die ZSO Hardwald noch. «Unser Ziel war, dieses Jahr ein neues IT-System in Betrieb nehmen zu können, welches uns die Materialwartung und -übersicht vereinfacht.»

Doch daraus wurde nichts. Das System kann noch nicht wie gewünscht benutzt werden, noch immer ist der Zivilschutz zum Beispiel auf Exceltabellen angewiesen. «Das funktioniert in der Theorie, bringt aber auch viele Nachteile mit sich.» Denn das gesamte Material für die drei Kompanien mit über 600 Dienstleistenden, jeder Anhänger, jede Seilwinde, jedes Notstromaggregat und jeder Erste-Hilfe-Koffer müssen dadurch von Hand in die Exceltabellen eingetragen werden. Zusätzlich verkompliziert wird das Ganze, weil die fünf Zivilschutzorganisationen der beteiligten Gemeinden vor ihrem Zusammenschluss die Materiallisten nicht in einem einheitlichen System geführt haben.

Kommandant will Drohnen zur Übersicht

Von diesen Rückschlägen lässt sich Schwarz aber im Bereich IT nicht entmutigen. Im Gegenteil, in Zukunft soll dieser Bereich umso mehr modernisiert werden. Ab Februar beginnt die ZSO Hardwald mit der Ausbildung einer Drohnen- und Mediengruppe. «Damit nutzen wir die Fähigkeiten, die immer mehr der heutigen Zivilschützer aus ihren Berufen mitbringen», erklärte Schwarz. Wo früher ein Helikopter hätte eingesetzt werden müsse, könnte in Zukunft etwa eine Drohne einen Überblick über die Lage verschaffen. (Zürcher Unterländer)