Zu Besuch bei der einzigen Chefin innerhalb der Zürcher Stadtpolizei

Die Chefetage der Zürcher Stadtpolizei ist von Männern geprägt. Einzige Frau in der Geschäftsleitung ist Alexandra Rychen, Chefin des Rechtsdienstes. Am Zukunftstag vom Donnerstag wurde sie von einer Gruppe 11- bis 12-jähriger Mädchen an ihrem Arbeitsplatz besucht. Mit dabei war Noemi Peier aus Bülach. «Einen Tag als Chefin» lautete der Name der Aktion, bei der nur Mädchen zugelassen waren.

«Es herrscht ein rauer Umgang und man muss als Frau viel einstecken

können.»Alexandra Rychen, Chefin Rechtsdienst Stadtpolizei Zürich

Als Frau unter so vielen Männern hat es Rychen nicht einfach. Daraus machte sie kein Geheimnis vor den Schülerinnen. «Es herrscht ein rauer Umgang und man muss als Frau viel einstecken können», sagt sie. Manchmal sei es besser, ruhig zu bleiben, manchmal müsse man gegenüber den männlichen Pendants aber auch kontern. Es sei aber das erklärte Ziel der Stadtpolizei, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen.

Piercings und Tattoos

Die Mädchen jedenfalls zeigten sich sehr interessiert an der Arbeit bei der Stadtpolizei. Sie wollten von Rychen wissen, wann sie denn noch Zeit für die Familie finde – «vor allem am Wochenende», so die Antwort – oder was denn ihre Mitarbeitenden über sie denken. «Sie schätzen mich, wissen aber auch, dass ich sehr hohe Anforderungen an sie stelle», entgegnete die 45-Jährige.

Auch das Thema Piercings und Tätowierungen im Polizeicorps, welches Rychen aufbrachte, interessierte die Schülerinnen. «Dürfen Polizisten Piercings tragen?», wollte ein Mädchen wissen. «Ohrstecker sind erlaubt, sollten im Einsatz aus Sicherheitsgründen aber nicht getragen werden», erklärte Rychen. Sichtbare Nabel-, Nasen- oder Zungenpiercings hingegen würden in der Polizei nicht geduldet. Tätowierungen sind mittlerweile erlaubt – auch sichtbare, wenn sie mit der Polizeiarbeit vereinbar sind. So hält es die entsprechende Dienstanweisung fest, die von Rychens Rechtsdienst ausgearbeitet wurde.

Spannender als auf der Bank

Für Noemi war es bereits die zweite Teilnahme am Zukunftstag. Letztes Jahr hatte sie ihren Vater auf der Bank besucht. Das sei ganz okay gewesen, hier bei der «Chefin» sei es aber viel spannender. Allerdings wolle sie später wohl nicht als Vorgesetzte arbeiten. Das sei nicht so ihr Ding. Noemis aktueller Berufswunsch lautet Lehrerin. Immerhin: Eine Profession die auch gewisse Führungsstärke erfordert.

Rychen wurde intern angefragt, ob sie sich für den Zukunftstag zur Verfügung stellt und sagte sofort zu. «Ich bin der Ansicht, dass es zuwenig Chefinnen gibt und der Zukunftstag ist die richtige Plattform um jungen Frauen Mut zu machen», sagt sie. So seien Frauen sehr gut dazu geeignet, in Führungsfunktionen zu arbeiten, und das wolle sie am Zukunftstag den Schülerinnen mit auf den Weg geben.