Zu jedem Stück ein Bild

Beim 1878 von Peter Tschaikowsky komponierten «Kinderalbum» handelt es sich – passend zum Advents – um einen Zyklus von 24 Stücken. Jedes trägt seinen eigenen Titel: Das erste heisst «Morgengebet», das letzte «In der Kirche», das vierte «Mama». An der Aufführung am Samstag in der vollbesetzten Kirche zeigte Pfarrer Joachim Korus zu jedem Stück ein passendes Bild auf der Leinwand. Diese wiederum hatte der auf russische Musikliteratur spezialisierte Terem-Verlag zu Verfügung gestellt.

«Wenn die Zuhörenden sich bei «Mama» ihre eigene Mutter vorstellen, ist das doch wunderbar. Das ganze Spektrum der Gefühlswelt wird wachgerufen», erklärte Beat Simeon seinen Antrieb, mit dem Musikverein Schöfflisdorf-Oberweningen etwas Besonderes in Angriff zu nehmen. «Das 32 Minuten lange Stück mit den abrupten Wechseln stellte an die Bläser und Bläserinnen besondere Herausforderungen.» Zudem habe er ein Stück vorführen wollen, das solistisch und kammermusikalisch etwas hergebe, erklärte er weiter.

Gute Zusammenarbeit

Die Proben seien problemlos verlaufen; dazu beigetragen haben die klare Kommunikation zwischen ihm und dem Leiter des Rietli-Chors, Stefan Onitsch. «Zuerst haben wir separat geprobt, zusammen dann der Woche vor dem grossen Auftritt», sagte Simeon. Auch Onitsch hat die Lieder nach seinem Gutdünken ausgesucht: «We’re not gonna take it anymore» zum Beispiel oder «La Pulce d’acqua», mit dem Angelo Branduardi 1977 den Durchbruch schaffte und bei welchem das Piccolo im Solo-Teil hervorstach, oder das «Concerto Rondo» von Wolfgang Amadeus Mozart, bei dem die Es-Tuba im Solo-Teil besonders zur Geltung kam.

Nach langem und lautem Applaus bestand die erste Zugabe aus der deutschen und ganz leicht abgeänderten Version von «I did it my way», die zweite aus «Alle Jahre wieder», bei dem alle nicht nur wie zuvor schon mitklatschen, sondern auch mitsingen konnten. Die Organisatoren waren zufrieden und freuen sich bereits auf das nächste Konzert. (Zürcher Unterländer)