Zürcher Gemeinden müssen weniger Asylsuchende aufnehmen

Ab Anfang nächsten Jahres müssen die Gemeinden im Kanton Zürich auf 1000 Einwohner noch fünf Asylsuchende aufnehmen. Derzeit liegt die Quote bei sechs Personen je 1000 Einwohner. Anfang Jahr waren es noch sieben gewesen.

«Mit der zweiten Senkung der Asylquote in diesem Jahr liegt diese wieder auf einem Niveau wie vor 2015 und 2016», sagte Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) gestern vor den Medien. Mit dem Schritt trage man der Entwicklung bei den Asylgesuchen Rechnung.

Seit dem 1. März des laufenden Jahres gilt das neue Asylrecht des Bundes. Die Umsetzung ist laut Fehr im Kanton Zürich problemlos verlaufen. Durch die Neustrukturierung des Asylwesens werden dem Kanton vom Bund mehr Personen mit einer realistischen Bleibeperspektive zugewiesen.

«Swiss-Skills»

Die Integrationsbemühungen in den vier kantonalen Durchgangszentren sind deshalb verstärkt worden. So werden beispielsweise neu «Swiss-Skills-Basiskurse» angeboten. In den Kursen werden den Asylsuchenden – wenn möglich in ihrer jeweiligen Sprache – grundsätzliche Informationen zum Leben in der Schweiz vermittelt.

Obwohl die Zahl neuer Asylgesuche seit den Spitzenwerten in den Jahren 2015 und 2016 kontinuierlich gesunken ist, hat sich der sogenannte Asylbestand in den vergangenen 12 Monaten erhöht. Zum Asylbestand gehören nebst den Asylsuchenden auch anerkannte Flüchtlinge, vorläufig Aufgenommene und Nothilfe Beziehende. Ende September 2018 lag der Asylbestand im Kanton Zürich bei 17051 Personen, Ende September 2019 bei 17611 Personen. «Die Gründe dafür liegen im Familiennachzug, in Geburten und Personen, die über ein Resettlement-Programm in die Schweiz gekommen sind», sagte Fehr.

Schwieriger Vollzug

Fehr verwies auch auf die Bemühungen der Sicherheitsdirektion, Asylsuchende ohne Bleibeperspektive zur Ausreise zu bewegen. Vollzugsprobleme gebe es vor allem mit Menschen aus Äthiopien, Eritrea, Algerien und Marokko. Diese Länder akzeptieren keine zwangsweisen Rückführungen.

Urs Betschart, Leiter des kantonalen Migrationsamts, schilderte das Beispiel eines Asylsuchenden aus Marokko. Im März 2005 sei dieser in die Schweiz eingereist und habe sich als Algerier ausgegeben. Noch im selben Jahr sei er straffällig geworden. 2008 war er ein erstes Mal in Ausschaffungshaft. Die algerischen Behörden konnten ihn aber nicht als einen ihrer Staatsbürger identifizieren. Es folgten zahlreiche weitere Massnahmen, Straftaten und Gefängnisaufenthalte. Mitte September 2019 – mehr als 14 Jahre nach seiner Einreise – habe man ihn dazu bewegen können, das Land freiwillig zu verlassen. Er erhielt unter anderem ein Ausreisegeld von 2000 Franken.