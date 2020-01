Züri Unterlands Volleyballer fordern Westschweizer Topteams heraus

Für Züri Unterlands Männer-Team geht es am ersten Februarwochenende Schlag auf Schlag: Morgen Samstag treffen sie um 16 Uhr in der Klotener Ruebisbachhalle auf die zweite Mannschaft des Schweizer Meisters Lausanne UC. Und exakt 24 Stunden später empfangen sie am selben Ort nach dem Qualifikationssieger der NLB-Westgruppe auch gleich den Zweitplatzierten aus dem Westen: die Genfer von Servette-Star Onex. «Danach wissen wir, wo wir stehen», sagt Lucian Jachowicz dazu, «gewinnen wir beide Spiele, setzen wir uns an die Spitze, verlieren wir beide, können wir das Thema NLB-Meisterschaft bald abhaken und haben noch viele einfache Spiele vor uns.» Freilich wünscht sich Züri Unterlands Trainer, der sein Team vor zwei Jahren übernommen hat und im Vorjahr zum 2. Platz in der NLB-Endtabelle und in den Schweizer Cupfinal geführt hatte, möglichst lange um den eigens vergebenen Titel in der zweithöchsten Spielklasse mitzuspielen.

Aber dessen Gewinn als Ziel anzugeben, fällt ihm heuer schwer. Der Grund dafür: Die Leistungen seines Teams schwanken in der laufenden Spielzeit stärker als vor einem Jahr. «In dieser Gruppe können wir gegen jede Mannschaft gewinnen, aber wer etwas vom Volleyball versteht, kann uns auch leicht schlagen», führt der 32-Jährige aus. «Ich kann nicht sagen, ob wir am Samstag einen guten Tag erwischen oder eben nicht.» Davon abhängig, schlage das Pendel in die eine oder die andere Richtung aus. «Nach wie vor fehlt uns ein Leader auf dem Feld – einer, der Verantwortung übernimmt, wenn es einmal nicht so gut läuft.» Vor allem der Abgang des erfahrenen Passeurs Fabian Perler, der am Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendete, hat diesbezüglich eine Lücke hinterlassen.

Züri Unterlands Trainer Lucian Jachowicz gibt während eines Timeouts taktische Anweisungen. Bild: Urs Weisskopf

Häring im Aufwind

Dennoch stimmt die jüngste Entwicklung seines Teams Lucian Jachowicz zuversichtlich. Die Qualifikation für die Finalrunde, in der die jeweils vier besten Teams aus der NLB-West- und -Ostgruppe um die Meisterschaft spielen, glückte den Unterländern mit Platz 3 im Osten problemlos. «Wenn mir das jemand nach den ersten zwei, drei Spielen gesagt hätte, hätte ich es sofort angenommen», gesteht der Trainer in Anspielung auf die durchwachsenen Leistungen zu Beginn der Saison. Die Stimmung im Team, die Motivation und der Einsatz im Training seien stets hoch geblieben. Und nach dem Dezemberloch mit der krachenden 0:3-Niederlage im Spitzenspiel beim Gruppensieger St. Gallen sowie dem Aus im Cup-Achtelfinal beim Erstligisten Einsiedeln fanden die Unterländer zum Siegen zurück, gewannen die folgenden vier Partien allesamt.

Spielerisch sah Coach Jachowicz einige gute Momente und Fortschritte einzelner Akteure. «Michael Brander hat zuletzt wieder ähnlich gut gespielt wie am Anfang der Saison, und Luc Häring hat sich zu einem wirklich soliden NLB-Passeur entwickelt», zählt Jachowicz auf. Mit gutem Grund: Denn beides zusammen könnte die Unterländer zu einem neuen Höhenflug tragen.

Hoch über dem Netz: Aussenangreifer Michael Brander (rechts) kann mit seinen wuchtigen Smashes für den Unterschied zugunsten der Unterländer sorgen. Bild: Urs Weisskopf

«Wenn es Michael im Angriff gut läuft, ist er nur schwer zu stoppen und kann für den Unterschied sorgen, das hat man letztes Jahr gesehen», erklärt Jachowicz, «aber er muss die Bälle in einem bestimmten Bereich zugespielt bekommen.» Die Unterland-Passeure Häring und Mario Clavadetscher hätten eine Zeit lang gebraucht, um diesen Bereich zuverlässig zu finden. «Aber jetzt haben beide Lösungen gefunden», sagt Jachowicz.

Captain Gahr übernimmt

Überhaupt scheinen die Unterländer die Rollen geklärt zu haben. Michael Brander hat nun seinen Platz im Aussenangriff, nachdem er zuerst die Diagonalposition besetzt hatte. Dort greift dafür Captain Manuel Gahr neuerdings an. «Er macht das sehr gut, spielt sehr zuverlässig. Das hilft uns extrem», lobt Jachowicz. Personell kann der Trainer annähernd aus dem Vollen schöpfen: Abgesehen vom seit Ende der vergangenen Spielzeit am Knie verletzten Diagonalangreifer Felix Ernesto Navarro Alderete sind alle Spieler fit.