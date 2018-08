Zürich Openair setzt zum Kampf gegen Abfallberge an

Das Zürich Openair (ZOA) 2018 dürfte an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen: Die Early-Bird-Tickets sind ausverkauft, der restliche Vorverkauf laufe gut, hält ZOA-Medienverantwortliche Barbara Kallenberg fest. 2017 haben sich über 80 000 Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände bei der Flughofstrasse getummelt.

Doch hatte das Ganze immer auch ein Nachspiel: Selbst in Jahren mit weniger Publikum blieben nach dem viertägigen Festival zwischen 150 und 180 Tonnen Abfall liegen: Becher und Plastikgeschirr, manchmal auch ganze Zelte und Pavillons. Zum Vergleich: Die Street Parade vom vergangenen Samstag mit über einer Million Besuchern hinterliess rund 100 Tonnen Abfall.

Mittel gegen den Abfall

Die Organisatoren haben verschiedene Massnahmen getroffen, um diese Mengen einzudämmen: 2013 und 2014 arbeitete das ZOA mit der Stiftung Pfarrer Sieber zusammen; liegen gebliebene und noch intakte Zelte kamen obdachlosen Menschen zu. Auch mit einer besseren Beschilderung sollten die Festivalgänger für die Abfallproblematik sensibilisiert werden. 2015 versuchte das OK, einen Anreiz zu schaffen, das eigene Zelt wieder mitzunehmen: Mit einer eigens für das Openair gestalteten Schablone konnten Gäste ihr Zelt mit einem «Love your tent»-Logo besprayen und so an verschiedenen Festivals Aufdrucke sammeln.

Dieses Jahr wartet das OK mit einer Änderung im Konsumverhalten auf. Das Depotsystem, über das sich etliche Gäste ärgerten, wird abgeschafft und fortan nur noch mit Einwegbechern gearbeitet. «Diese Becher können die ZOA-Gäste überall auf dem Gelände in spezielle Container werfen, wo sie eingesammelt werden», erklärt Kallenberg. Danach würden die Becher gewaschen und wieder in Umlauf gebracht. Ausserdem seien zahlreiche Personen fürs Einsammeln herumliegender Becher zuständig. «Wir arbeiten weiter daran, den Abfall zu reduzieren, und sind optimistisch, dass es auf diesem Weg klappen kann.»

Aufladbare Bändel sind passé

Wie die Veranstalter gestern in einer Medienmitteilung verkündeten, wird sich auch in den Bezahlmöglichkeiten für Gäste einiges ändern. Das vor vier Jahren eingeführte Cashless-System wird durch eine absolut bargeldfreie Methode ersetzt.

Die Idee eines aufladbaren Festivalbändels haben inzwischen zahlreiche Schweizer Festivals übernommen. Am ZOA werden nun alle gängigen Karten und Bezahl-Apps auf dem Festivalgelände akzeptiert – also wie man es etwa vom Bezahlen an der Ladenkasse kennt. Dadurch entfällt nicht nur das Aufladen der Festivalbändel im Vorfeld, sondern auch das Rückfordern nach dem Anlass. Dafür werden auf dem kompletten Gelände rund 200 Zahlterminals platziert. So werden allfällige Wartezeiten für Besucherinnen und Besucher reduziert – und das Feriengefühl hat eine Hürde weniger. (Zürcher Unterländer)