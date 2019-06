Zufriedene Marktgänger an Bring- und Holtag im Wehntal

Die Szenerie erinnerte ein wenig an die Raubtierfütterung im Zoo. Nur dass hier Menschen hinter einem Gitter warteten, das mit einer Blache verdeckt war und keinen verfrühten Blick auf die Gegenstände erlaubte. Die Spannung unter den Schnäppchenjägern stieg. Dann wurde das Gitter von den Werkarbeitern zur Seite geschoben und der Weg aufs Areal war frei.

Die angebotene Ware lag auf langen Tischen und wartete auf neue Besitzer. Zahlreiche Augen schweiften darüber, um dann einzelne Stücke genauer zu prüfen. Ein Mann entdeckte ein tipptoppes Fahrrad für seine Frau, ein Mädchen bat ihren Vater, das Puppenhaus aus Holz mitzunehmen, eine Dame schritt mit einem Trampolin vom Platz, Bücher und CDs fanden neue Besitzer. Es herrschte reges Treiben.

Besucher schätzen Qualität

Katarzyna Lech fand einen Rucksack und einen Werkzeugkasten. Sie wohnt in der Nähe und brachte die Dinge schnell nach Hause um noch einmal einen Rundgang zu machen. «Seit zehn Jahren nehme ich an diesem Anlass teil und finde jedes Mal etwas was mir gefällt», berichtete sie. Früher waren es Spielsachen für ihre Kinder.

«Ich begrüsse es sehr, wie der Markt hier organisiert ist. Die Qualität der Sachen ist stets gut.» Die Flohmarktgängerin findet, es sei von Vorteil, dass zuerst alle Waren gebracht werden und dann von Werkarbeitern und freiwilligen Helfern geprüft würden. «Auch die elektrischen Geräte sind funktionstüchtig.»

Erst wenn die Annahme abgeschlossen ist, öffnet der Markt zum Mitnehmen. Ihr Sohn verliess mit einem Arm voller DVDs den Platz. «Damit organisiere ich Filmabende mit Freunden», freute er sich. Cornelia Baburi Giger hatte sich für Campingstühle und ein Kellergestell entschieden. «Dem Gestell fehlen zwei Tablare, aber ich habe schon eine Idee wie ich das Möbelstück verwenden werde.»

Sinnvolle Limite bei Grösse

Zufrieden blickte Martin Eberhard, Gemeinderat von Niederweningen, auf das Geschehen. «Das Prinzip, den Markt zweizuteilen, hat sich gut bewährt», sagte er. Seit fünf Jahren arbeiten die Wehntaler Behörden danach. Eine sinnvolle Faustregel habe sich dabei durchgesetzt. Sie besagt, dass es möglich sein soll, dass jeder angebotene Gegenstand von einer einzelnen Person ohne Hilfsmittel getragen werden muss.

So sei gewährleistet, «dass nur handliche Gegestände gebracht werden, die problemlos vom Platz getragen werden können». Am Schluss bleibe kaum was übrig, was ganz im Sinne der Sache sei. Der Rest – Geschirr, Ziergegenstände und und Bücher – wurde letztlich sachgemäss entsorgt. (Zürcher Unterländer)