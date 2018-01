Zum Abschied eine Reise durch China

Ein perfekt geselliges Abschiedsfest feierten Daniel und Esther Müller letzten Sonntag in ihrem Orchideenhaus in Steinmaur mit über 150 Verwandten und Freunden, bevor sie endgültig nach Bettlach in Solothurn ziehen (Ausgabe vom 22. Dezember 2017).Am Fest nicht fehlen durfte der traditionelle jährliche Vortrag über die inzwischen achte China-Erlebnisreise letztes Jahr, die Daniel Müller organisiert und veranstaltet hatte. Viele seiner Bekannten und Freunde, die zum Reisegespann gehören, waren ebenfalls anwesend.

Pandas, Dorfschuleund Ohrputzer

Mit einer Diashow samt Videoeinlagen sprach Müller über die Erlebnisse der dreiwöchigen Reise, die im vergangenen Oktober in Shanghai begann. Einen Blick über die Megastadt gönnte sich die 15-köpfige Gruppe von der höchsten Aussichtsplattform der Welt auf dem 600 Meter hohen Shanghai Tower. Eine Flussfahrt auf dem Yangtze, dem längsten Fluss Chinas machten die Schweizer «auf dem einzigen chinesischen Schiff, das einen deutschsprachigen Bootsunterhalter hat.» Da keiner in der Gruppe Chinesisch spricht, ist seit Jahren die Reiseführerin Jiajia eine unabdingbare und bei allen sehr beliebte Hilfe bei den Abenteuern in dem Land der Sonne.

Pandas besuchten sie in der Aufzuchtstation in Chengdu. Eines der vielen Höhepunkte war auch die Reise nach Guilin – «für mich eine der schönsten Städte in China» –, die schon in der traditionellen Dichtung und Malerei hervorgehoben wurde. Dort gab es einen Besuch in einer Grundschule in einem Dorf, in der einer der Mitreisenden eine Englischlektion mit den Kindern abhielt.

Hilfreiche undfreundschaftliche Kontakte

Weiter erhielt die Reisegruppe privaten Tai-Chi-Unterricht und wurde auch Zeuge der Tradition des Ohrenputzens in einem Café . Professionelle Ohrenputzer reinigen dabei Passanten die Ohren mit speziell dafür gefertigten Werkzeugen.

Es ging nach Chongqing und Peking, wo die Reisenden eine Seitenwagen-Tour wagten. «Manch einer fühlte sich da 30 Jahre jünger.» Oder sie reisten auch zur Karstlandschaft von Yangshuo, wo ein Ausflug auf eine Teeplantage führte und per Elektroroller aufs Land zu den Reisbauern während der Erntezeit. Viele der speziellen Einblicke sind durch Daniel Müllers Kontakte möglich. Seine Beziehung zu China fing vor 20 Jahren zufällig an. «Der Musiklehrer aus der Region, Herr Kuo kam einmal auf unseren Hof mit Diplomaten aus China, die an einer Gemüseernte interessiert waren.»

So entstanden freundschaftlichen Beziehungen und Bekanntschaften in der Botschaft, auf dem Konsulat oder im Fremdenverkehrsamt. «Der Höhepunkt war sicher das Jahr 2010, als uns Wu Bangguo, der damals zweithöchste chinesische Politiker auf dem Hof besuchte, bevor er zum Bundesrat nach Bern reiste.»

Die Reise nach China 2018 steht schon fest. In diesem Jahr werden die Nationalparks im Mittelpunkt stehen.

(Zürcher Unterländer)